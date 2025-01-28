FT: Дания и НАТО договорились не реагировать на угрозы Трампа по теме Гренландии

Евросоюз и НАТО «дали обет молчания по Гренландии», пишет Financial Times (FT). По информации британской газеты, Дания попросила ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы президента США Дональда Трампа. Высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с FT выразил надежду, что американского президента «отвлечет что-то другое».

Дания решила отказаться от публичной конфронтации с господином Трампом. Источники FT рассказали, что решение принято в координации с ЕС и НАТО. Один из источников отметил, что у Копенгагена «нет альтернативного подхода».

По информации газеты, датские и европейские чиновники надеялись, что претензии президента США на Гренландию были тактикой по усилению влияния на этой территории. Ее важность, как пишет FT, возросла на фоне стремления «России и Китая усилить свое влияние в Арктике». Однако в последние дни европейские чиновники осознали, что к ситуации нужно относиться «гораздо серьезнее».

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

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