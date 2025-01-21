Спрос иностранных туристов на отдых в Петербурге вырос на 18% в новогодние выходные

По сравнению с прошлым годом доля бронирований иностранными туристами гостиниц в период новогодних праздников выросла в Санкт-Петербурге на 18%. На Северную столицу пришлось 19% бронирований среди всех городов России, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В среднем иностранные туристы тратили 8400 рублей за ночь проживания в отелях и апартаментах страны. Управляющий директор компании Дарья Кочеткова отметила, что прирост бронирований на 15% зимой продолжает динамику, заданную летом. Туристы из зарубежа предпочитают более холодный сезон для путешествий, чтобы окунуться в эту атмосферу.

Почти 50% туристов, прилетевших в Россию на новогодние каникулы, пришлось на жителей стран Азии. Активно бронировали номера представители Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. За ними идут туристы с Ближнего Востока (36% бронирований).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число медицинских туристов из Китая выросло в Петербурге почти втрое.

Татьяна Титаева