Бумаги наращивают доходность

Дивидендные выплаты российских компаний могут превысить 4,5 трлн руб. Это немного меньше, чем было в прошлом году, но существенно выше суммарных показателей в 2023-м, прогнозируют аналитики General Invest. До конца января деньги своим акционерам перечислят три игрока, пишет РБК. Это микрофинансовая организация «Займер», независимый топливный оператор «Евротранс» и разработчик ПО «Группа Астра». Лидером по выплатам останется нефтегазовый сектор с общим объемом около 2,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя дивидендная доходность будет примерно 12%, рассказал “Ъ FM” президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «В прошлом году многие компании получили рекордные прибыли и за счет того, что российская экономика росла, и за счет роста потребительского спроса, и за счет существенного ослабления рубля, так что логично, что в этом году компании платят неплохие дивиденды. Конечно, на фоне банковских вкладов, доходы по которым все еще больше 20%, средняя дивидендная доходность в 10-12% выглядит не такой большой. Наверное, даже самые щедрые компании или самые недооцененные с точки зрения капитализации дадут доходность на уровне 15-16%.

Но покупка акций ради дивидендов выглядит неплохой стратегией как минимум в силу того, что бумаги дешевые. Так, очевидно, что не очень быстро, но потенциал своей стоимости они могут реализовать.

В этом году дивидендные фавориты — это, прежде всего, нефтяные компании, которые адаптировались к новым условиям, то есть их продукция нормально продается за рубеж, пусть и по новым каналам. Затраты рублевые, соответственно, они достаточно неплохо заработали. Здесь и "Башнефть", и "Татнефть", и традиционный "Сургутнефтегаз" выглядят достаточно неплохо. Среди других интересных бумаг, конечно, банковский сектор. Мы ожидаем, что прибыль Сбербанка и Т-Банка будет рекордная, и компании заплатят неплохие дивиденды своим акционерам. Ну, и стоят они по-прежнему достаточно недорого, это неплохая возможность вдолгую вложиться в бумагу и параллельно получать дивидендную доходность».

Лидером рейтинга самых дивидендных российских акций за последние пять лет стали бумаги банка «Санкт-Петербург». Список, куда входят акции, которые устойчиво дают доходность, составляет «РБК Инвестиции». В топ-3 вошли не «голубые фишки», а компании из третьего эшелона Мосбиржи — «Ставропольэнергосбыт» и «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Четвертое и пятое места заняли «Газпром нефть» и «ФосАгро». Средняя дивидендная доходность их бумаг стартует от 19%, а у банка «Санкт-Петербург» доходит до 27%.

Большой потенциал роста есть еще у ритейлеров и потребительского сектора, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева: «Думаю, что ритейлеры заплатят неплохие дивиденды, в частности X5 Group обещает доходность под 20%, "Магнит" должен заплатить неплохие дивиденды. Будут точечные бумаги в IT и потребсекторе — HeadHunter, МТС. Потенциал есть. Например, та же самая компания X5 возобновила торги, редомицилировалась, демонстрирует хорошие финансовые и операционные результаты, в целом бумага очень интересная, она имеет потенциал роста.

То же самое касается, например, нефтянки. Если мы закладываем, что рубль в 2025 году будет слабым, то, естественно, нефтянка — основной бенефициар этого ослабления. Компании в отрасли выигрывают от девальвации, их финансовые показатели растут, то есть эти бумаги тоже интересны, несмотря на санкции и так далее. Что касается того же HeadHunter: у нас сохраняется дефицит рабочей силы на рынке труда.

Есть интересные истории, они имеют потенциал роста и хорошие дивиденды. То есть это очень хорошие бумаги, чтобы сформировать портфель».

Главной интригой для рынка остается «Газпром». В начале декабря министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК сообщал, что в бюджет на 2025 год не заложены дивиденды от компании. Но часть опрошенных изданием экспертов считают, что шансы на выплаты есть, и называют даже их размер — около 25 руб. на акцию при коэффициенте выплат 50%. А если «Газпром» ограничится 25% чистой прибыли, акционеры получат только 10 руб. на акцию.

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Светлана Белова