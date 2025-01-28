Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бумаги наращивают доходность

Эксперты — о самых дивидендных российских акциях, в которые стоит инвестировать

Дивидендные выплаты российских компаний могут превысить 4,5 трлн руб. Это немного меньше, чем было в прошлом году, но существенно выше суммарных показателей в 2023-м, прогнозируют аналитики General Invest. До конца января деньги своим акционерам перечислят три игрока, пишет РБК. Это микрофинансовая организация «Займер», независимый топливный оператор «Евротранс» и разработчик ПО «Группа Астра». Лидером по выплатам останется нефтегазовый сектор с общим объемом около 2,5 трлн руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя дивидендная доходность будет примерно 12%, рассказал “Ъ FM” президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «В прошлом году многие компании получили рекордные прибыли и за счет того, что российская экономика росла, и за счет роста потребительского спроса, и за счет существенного ослабления рубля, так что логично, что в этом году компании платят неплохие дивиденды. Конечно, на фоне банковских вкладов, доходы по которым все еще больше 20%, средняя дивидендная доходность в 10-12% выглядит не такой большой. Наверное, даже самые щедрые компании или самые недооцененные с точки зрения капитализации дадут доходность на уровне 15-16%.

Но покупка акций ради дивидендов выглядит неплохой стратегией как минимум в силу того, что бумаги дешевые. Так, очевидно, что не очень быстро, но потенциал своей стоимости они могут реализовать.

В этом году дивидендные фавориты — это, прежде всего, нефтяные компании, которые адаптировались к новым условиям, то есть их продукция нормально продается за рубеж, пусть и по новым каналам. Затраты рублевые, соответственно, они достаточно неплохо заработали. Здесь и "Башнефть", и "Татнефть", и традиционный "Сургутнефтегаз" выглядят достаточно неплохо. Среди других интересных бумаг, конечно, банковский сектор. Мы ожидаем, что прибыль Сбербанка и Т-Банка будет рекордная, и компании заплатят неплохие дивиденды своим акционерам. Ну, и стоят они по-прежнему достаточно недорого, это неплохая возможность вдолгую вложиться в бумагу и параллельно получать дивидендную доходность».

Лидером рейтинга самых дивидендных российских акций за последние пять лет стали бумаги банка «Санкт-Петербург». Список, куда входят акции, которые устойчиво дают доходность, составляет «РБК Инвестиции». В топ-3 вошли не «голубые фишки», а компании из третьего эшелона Мосбиржи — «Ставропольэнергосбыт» и «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Четвертое и пятое места заняли «Газпром нефть» и «ФосАгро». Средняя дивидендная доходность их бумаг стартует от 19%, а у банка «Санкт-Петербург» доходит до 27%.

Чего ждать от рынка акций в 2025 году

Большой потенциал роста есть еще у ритейлеров и потребительского сектора, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева: «Думаю, что ритейлеры заплатят неплохие дивиденды, в частности X5 Group обещает доходность под 20%, "Магнит" должен заплатить неплохие дивиденды. Будут точечные бумаги в IT и потребсекторе — HeadHunter, МТС. Потенциал есть. Например, та же самая компания X5 возобновила торги, редомицилировалась, демонстрирует хорошие финансовые и операционные результаты, в целом бумага очень интересная, она имеет потенциал роста.

То же самое касается, например, нефтянки. Если мы закладываем, что рубль в 2025 году будет слабым, то, естественно, нефтянка — основной бенефициар этого ослабления. Компании в отрасли выигрывают от девальвации, их финансовые показатели растут, то есть эти бумаги тоже интересны, несмотря на санкции и так далее. Что касается того же HeadHunter: у нас сохраняется дефицит рабочей силы на рынке труда.

Есть интересные истории, они имеют потенциал роста и хорошие дивиденды. То есть это очень хорошие бумаги, чтобы сформировать портфель».

Главной интригой для рынка остается «Газпром». В начале декабря министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК сообщал, что в бюджет на 2025 год не заложены дивиденды от компании. Но часть опрошенных изданием экспертов считают, что шансы на выплаты есть, и называют даже их размер — около 25 руб. на акцию при коэффициенте выплат 50%. А если «Газпром» ограничится 25% чистой прибыли, акционеры получат только 10 руб. на акцию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...