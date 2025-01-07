В затянувшемся ожидании роста

После провального 2024 года портфельные управляющие и аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы 2025-го. Они ждут роста индекса Московской биржи на 16–30%, до 3300–3700 пунктов при условии снижения геополитических рисков, понижения ключевой ставки и сохранения выплат высоких дивидендов. Наибольшие опасности при этом несет геополитика, так как сценарии урегулирования конфликта на Украине не исключают усиления санкционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Многофакторное охлаждение

Оптимистичные ожидания участников рынка в отношении перспектив российского рынка акций в 2024 года не оправдались. Несмотря на уверенный старт и достижение в середине мая отметки 3500 пунктов, год закончился на отметке 2850 пунктов. Это почти на 19% ниже локального максимума, установленного в мае, и на 8% ниже значений начала года. Опрошенные в конце 2023 года управляющие и аналитики ожидали подъема на 10–20%, до 3400–3720 пунктов.

Реализации прогнозов в значительной степени помешали возросшие геополитические риски и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России.

Год назад управляющие и аналитики рассчитывали, что во втором полугодии регулятор приступит к снижению ключевой ставки и опустит ее до 9–12%. Но вместо этого регулятор в борьбе с инфляцией поднял ставку с 16% до 21%, а следом выросли ставки по депозитам и инструментам денежного рынка.

По данным Банка России, во второй декаде декабря средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков составила 22,28% годовых, что более чем на 7,5 п. п. выше значений годовой давности. Ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является одним из бенчмарков для фондов денежного рынка) выросла за год на 5,04 п. п., до 20,35% годовых.

При высоком уровне доходности депозитов и инструментов денежного рынка более рисковые акции не были интересны частным инвесторам.

В итоге в начале декабря, перед последним заседанием регулятора, от которого большинство аналитиков ждало подъема ставки до 23%, индекс MOEX опускался ниже 2500 пунктов. Однако неожиданное решение ЦБ сохранить ставку на отметке 21% вызвало стремительный рост и возвращение индекса выше уровня 2850 пунктов, вдвое сократив потери 2024 года.

Недооцененный оптимизм

Несмотря на сохраняющуюся жесткость ДКП ЦБ участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы 2025 года. В базовом сценарии эксперты ожидают повышения индекса Московской биржи на 16–30%, до 3300–3700 пунктов. При этом внутригодовые колебания индекса, по оценке аналитиков ФГ «Финам», будут находиться в диапазоне 2900–4000 пунктов.

Оптимистичные ожидания базируются на сочетании трех допущений — что до конца года будет снижена ключевая ставка, уменьшатся геополитические риски и российские компании продолжат платить значительные дивиденды.

Надежды на рост основаны и на фундаментальной недооцененности российских акций. Управляющий крупным капиталом «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров обращает внимание, что российский рынок торгуется по мультипликатору P/E (отношение капитализации к прогнозной прибыли за 2025 год), равному 3,3, что заметно ниже исторических показателей 6,2–6,5. «Получается, что восстановление до "нормальных" значений может дать доходность на уровне от 65% до 90% без учета дивидендов»,— считает Андрей Петров.

Виражи геополитики

Большие надежды участники рынка возлагают на новоизбранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. В ходе президентской гонки он неоднократно демонстрировал решимость остановить конфликт на Украине, а в преддверии католического Рождества заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского конфликта.

«Если после инаугурации дипломатические намерения Дональда Трампа подтвердятся, то рынок будет переоцениваться достаточно быстро»,— отмечает Андрей Петров.

Однако в случае роста геополитических рисков, так как во время предвыборной гонки глава Республиканской партии не исключал использования радикальных санкций как инструмента дальнейшего давления на Россию, возможны новые продажи на рынке акций.

С большой надеждой аналитики смотрят на будущую денежно-кредитную политику Банка России, рассчитывая на начало цикла понижения ключевой ставки во втором полугодии. К концу года аналитики Росбанка, ПСБ, Альфа-Банка ждут снижения ставки до 16–19%.

«Риск дополнительного повышения ставки есть, но он связан с негативным сценарием и заметным усилением инфляции. В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления и рассчитываем на переход ЦБ к снижению ключевой ставки в середине следующего года»,— отмечают аналитики Росбанка. Более низкие ставки, как считают аналитики инвесткомпании «Атон», могут вызвать приток денежных средств из депозитов и фондов денежного рынка в акции.

Дивидендные сезоны

Спросу на акции будут способствовать высокие дивиденды российских компаний. По оценке инвестбанка «Синара», в 2025 году эмитенты направят на выплаты акционерам 5 трлн руб., что сопоставимо с показателем 2024 года.

После декабрьской распродажи, когда индекс Московской биржи опустился к отметке 2500 пунктов, а дивидендная доходность на год вперед по акциям 15 наиболее перспективных по выплатам эмитентам компаний «достигла примерно 19%, что сопоставимо с доходностью по рублевым вкладам на срок более года», отмечают аналитики.

Среди самых интересных с точки зрения соотношения риска и дивидендной доходности эмитентов они называют ЛУКОЙЛ (16%), МТС (23%), НЛМК (18%), «Северсталь» (11%), Сбербанк (15%), НОВАТЭК (15%) и «Транснефть» (18%).

Однако фактор дивидендов будет иметь ярко выраженную сезонность. Основной период выплат — третий квартал, на который приходится пик выплат, но отыгрывать их обычно начинают весной, когда советы директоров компаний принимают решения о размере этих выплат.

В конце лета—начале осени открывается сезон промежуточных выплат, объем которых традиционно уступает годовым платежам. В зависимости от того, совпадут рекомендации советов директоров с ожиданиями рынка или нет, можно увидеть либо ускоренный рост котировок акций, как в апреле 2024 года, когда Сбербанк объявил о рекордных выплатах, либо падение, как в мае 2024 года после рекомендаций советов директоров «Газпрома» и «Норильского никеля» не платить дивиденды.

Новые имена

В случае реализации даже базового сценария на рынке ждут открытия окна IPO, которое захлопнулось в осенние месяцы 2024 года после решения ЦБ повысить ставку до 21%. По итогам прошлого года состоялось 15 размещений, что почти вдвое выше показателя 2023 года и является третьим по количеству результатом за всю историю российского фондового рынка. В 2025 году опрошенные участники рынка ждут 10–24 IPO, а суммарный объем превысит 200 млрд руб. В начале декабря в рамках форума «Россия зовет» член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил о возможных 10–15 первичных сделках на рынке акционерного капитала.

Новым этапом в развитии рынка акций станет выход на него компаний с госучастием. О планах провести IPO уже объявили АО «Дом.РФ» и СИБУР, причем объем последнего размещения может стать максимальным с 2021 года. «Мы видим оживление ситуации на первичном рынке возможным в связке со смягчением монетарной политики. При этом несколько крупных сделок и сделок компаний small-cap находится в высокой стадии готовности и могут выходить на рынок уже в феврале-марте»,— отмечает заместитель директора по сделкам на рынке акционерного капитала BCS Global Markets Анастасия Пузанова.

Виталий Гайдаев