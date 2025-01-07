В затянувшемся ожидании роста
Чего ждать от рынка акций в 2025 году
После провального 2024 года портфельные управляющие и аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы 2025-го. Они ждут роста индекса Московской биржи на 16–30%, до 3300–3700 пунктов при условии снижения геополитических рисков, понижения ключевой ставки и сохранения выплат высоких дивидендов. Наибольшие опасности при этом несет геополитика, так как сценарии урегулирования конфликта на Украине не исключают усиления санкционного давления.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Многофакторное охлаждение
Оптимистичные ожидания участников рынка в отношении перспектив российского рынка акций в 2024 года не оправдались. Несмотря на уверенный старт и достижение в середине мая отметки 3500 пунктов, год закончился на отметке 2850 пунктов. Это почти на 19% ниже локального максимума, установленного в мае, и на 8% ниже значений начала года. Опрошенные в конце 2023 года управляющие и аналитики ожидали подъема на 10–20%, до 3400–3720 пунктов.
Реализации прогнозов в значительной степени помешали возросшие геополитические риски и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России.
Год назад управляющие и аналитики рассчитывали, что во втором полугодии регулятор приступит к снижению ключевой ставки и опустит ее до 9–12%. Но вместо этого регулятор в борьбе с инфляцией поднял ставку с 16% до 21%, а следом выросли ставки по депозитам и инструментам денежного рынка.
По данным Банка России, во второй декаде декабря средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков составила 22,28% годовых, что более чем на 7,5 п. п. выше значений годовой давности. Ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является одним из бенчмарков для фондов денежного рынка) выросла за год на 5,04 п. п., до 20,35% годовых.
При высоком уровне доходности депозитов и инструментов денежного рынка более рисковые акции не были интересны частным инвесторам.
В итоге в начале декабря, перед последним заседанием регулятора, от которого большинство аналитиков ждало подъема ставки до 23%, индекс MOEX опускался ниже 2500 пунктов. Однако неожиданное решение ЦБ сохранить ставку на отметке 21% вызвало стремительный рост и возвращение индекса выше уровня 2850 пунктов, вдвое сократив потери 2024 года.
Недооцененный оптимизм
Несмотря на сохраняющуюся жесткость ДКП ЦБ участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы 2025 года. В базовом сценарии эксперты ожидают повышения индекса Московской биржи на 16–30%, до 3300–3700 пунктов. При этом внутригодовые колебания индекса, по оценке аналитиков ФГ «Финам», будут находиться в диапазоне 2900–4000 пунктов.
Оптимистичные ожидания базируются на сочетании трех допущений — что до конца года будет снижена ключевая ставка, уменьшатся геополитические риски и российские компании продолжат платить значительные дивиденды.
Надежды на рост основаны и на фундаментальной недооцененности российских акций. Управляющий крупным капиталом «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров обращает внимание, что российский рынок торгуется по мультипликатору P/E (отношение капитализации к прогнозной прибыли за 2025 год), равному 3,3, что заметно ниже исторических показателей 6,2–6,5. «Получается, что восстановление до "нормальных" значений может дать доходность на уровне от 65% до 90% без учета дивидендов»,— считает Андрей Петров.
Виражи геополитики
Большие надежды участники рынка возлагают на новоизбранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. В ходе президентской гонки он неоднократно демонстрировал решимость остановить конфликт на Украине, а в преддверии католического Рождества заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского конфликта.
«Если после инаугурации дипломатические намерения Дональда Трампа подтвердятся, то рынок будет переоцениваться достаточно быстро»,— отмечает Андрей Петров.
Однако в случае роста геополитических рисков, так как во время предвыборной гонки глава Республиканской партии не исключал использования радикальных санкций как инструмента дальнейшего давления на Россию, возможны новые продажи на рынке акций.
С большой надеждой аналитики смотрят на будущую денежно-кредитную политику Банка России, рассчитывая на начало цикла понижения ключевой ставки во втором полугодии. К концу года аналитики Росбанка, ПСБ, Альфа-Банка ждут снижения ставки до 16–19%.
«Риск дополнительного повышения ставки есть, но он связан с негативным сценарием и заметным усилением инфляции. В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления и рассчитываем на переход ЦБ к снижению ключевой ставки в середине следующего года»,— отмечают аналитики Росбанка. Более низкие ставки, как считают аналитики инвесткомпании «Атон», могут вызвать приток денежных средств из депозитов и фондов денежного рынка в акции.
Дивидендные сезоны
Спросу на акции будут способствовать высокие дивиденды российских компаний. По оценке инвестбанка «Синара», в 2025 году эмитенты направят на выплаты акционерам 5 трлн руб., что сопоставимо с показателем 2024 года.
После декабрьской распродажи, когда индекс Московской биржи опустился к отметке 2500 пунктов, а дивидендная доходность на год вперед по акциям 15 наиболее перспективных по выплатам эмитентам компаний «достигла примерно 19%, что сопоставимо с доходностью по рублевым вкладам на срок более года», отмечают аналитики.
Среди самых интересных с точки зрения соотношения риска и дивидендной доходности эмитентов они называют ЛУКОЙЛ (16%), МТС (23%), НЛМК (18%), «Северсталь» (11%), Сбербанк (15%), НОВАТЭК (15%) и «Транснефть» (18%).
Однако фактор дивидендов будет иметь ярко выраженную сезонность. Основной период выплат — третий квартал, на который приходится пик выплат, но отыгрывать их обычно начинают весной, когда советы директоров компаний принимают решения о размере этих выплат.
В конце лета—начале осени открывается сезон промежуточных выплат, объем которых традиционно уступает годовым платежам. В зависимости от того, совпадут рекомендации советов директоров с ожиданиями рынка или нет, можно увидеть либо ускоренный рост котировок акций, как в апреле 2024 года, когда Сбербанк объявил о рекордных выплатах, либо падение, как в мае 2024 года после рекомендаций советов директоров «Газпрома» и «Норильского никеля» не платить дивиденды.
Новые имена
В случае реализации даже базового сценария на рынке ждут открытия окна IPO, которое захлопнулось в осенние месяцы 2024 года после решения ЦБ повысить ставку до 21%. По итогам прошлого года состоялось 15 размещений, что почти вдвое выше показателя 2023 года и является третьим по количеству результатом за всю историю российского фондового рынка. В 2025 году опрошенные участники рынка ждут 10–24 IPO, а суммарный объем превысит 200 млрд руб. В начале декабря в рамках форума «Россия зовет» член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил о возможных 10–15 первичных сделках на рынке акционерного капитала.
Новым этапом в развитии рынка акций станет выход на него компаний с госучастием. О планах провести IPO уже объявили АО «Дом.РФ» и СИБУР, причем объем последнего размещения может стать максимальным с 2021 года. «Мы видим оживление ситуации на первичном рынке возможным в связке со смягчением монетарной политики. При этом несколько крупных сделок и сделок компаний small-cap находится в высокой стадии готовности и могут выходить на рынок уже в феврале-марте»,— отмечает заместитель директора по сделкам на рынке акционерного капитала BCS Global Markets Анастасия Пузанова.