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Коммерсантъ FM
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Boeing столкнулся с годовым убытком в размере $11,8 млрд после забастовок

Авиастроительная компания Boeing отчиталась о самом большом годовом убытке с 2020 года. Он составил $11,8 млрд.

Убытки в IV квартале составили $3,8 млрд. Как сообщил гендиректор компании Келли Ортберг убытки в последние три месяца связаны с забастовками рабочих завода на Западном побережье США.

«Хотя это был сложный год, мы видим обнадеживающие признаки прогресса, поскольку мы работаем сообща над улучшением ситуации в нашей компании»,— сказал Келли Ортберг в эфире CNBC.

Чистый убыток в отчетном периоде увеличился до $18,36 в пересчете на акцию по сравнению с $3,67 годом ранее. Годовая выручка компании снизилась с $77,7 млрд до $66,5 млрд. На показателях компании негативно сказались расходы, связанные с оборонными программами и планирующимся сокращением рабочих мест.

По словам господина Ортберга, Boeing уступает все больше позиций конкуренту Airbus. В 2024 году компания поставила 348 новых самолетов против 528 в 2023 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Airbus улетает от Boeing».

Фотогалерея

История Boeing

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Первый полет в истории Boeing — модели B&amp;W — состоялся за месяц до официального основания компании. Самолет был назван по инициалам Уильяма Боинга и сооснователя компании — лейтенанта ВМС США Конрада Вестервельта. Он был сделан из дерева, льна и проволоки. Первым покупателем компании стала Новозеландская летная школа

Первый полет в истории Boeing — модели B&W — состоялся за месяц до официального основания компании. Самолет был назван по инициалам Уильяма Боинга и сооснователя компании — лейтенанта ВМС США Конрада Вестервельта. Он был сделан из дерева, льна и проволоки. Первым покупателем компании стала Новозеландская летная школа

Фото: The Boeing Company / flickr.com

Через полгода в воздух поднялся двухместный гидроплан Model C. После вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну власти закупили 53 таких самолета, что стало первым финансовым успехом для Boeing. Последний в серии гидроплан был построен для самого Уильяма Боинга и назван С-700. В марте 1919 года господин Боинг (на фото справа) и пилот Эдди Хаббард (слева) совершили на нем первую международную перевозку почты, доставив 60 писем из Ванкувера в Сиэтл

Через полгода в воздух поднялся двухместный гидроплан Model C. После вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну власти закупили 53 таких самолета, что стало первым финансовым успехом для Boeing. Последний в серии гидроплан был построен для самого Уильяма Боинга и назван С-700. В марте 1919 года господин Боинг (на фото справа) и пилот Эдди Хаббард (слева) совершили на нем первую международную перевозку почты, доставив 60 писем из Ванкувера в Сиэтл

Фото: Boeing

В 1925 году Boeing принял участие в конкурсе почтовой службы США по замене устаревших самолетов De Havilland, разработав для этого Model 40 (на фото). Через два года модификация 40А стала первым самолетом Boeing для перевозки пассажиров

В 1925 году Boeing принял участие в конкурсе почтовой службы США по замене устаревших самолетов De Havilland, разработав для этого Model 40 (на фото). Через два года модификация 40А стала первым самолетом Boeing для перевозки пассажиров

Фото: Wikimedia

В 1928 году компания впервые выпустила самолет, ориентированный на комфорт пассажиров,— Model 80. Он был оснащен лампами для чтения, вентиляцией, горячей и холодной водой, сиденья были обиты кожей. Впервые на рейсах появились стюардессы

В 1928 году компания впервые выпустила самолет, ориентированный на комфорт пассажиров,— Model 80. Он был оснащен лампами для чтения, вентиляцией, горячей и холодной водой, сиденья были обиты кожей. Впервые на рейсах появились стюардессы

Фото: Boeing

В 1938 году компания представила Model 307 Stratoliner. В непогоду он мог подниматься на высоту более 6 тыс. метров — выше, чем все коммерческие модели того времени. Stratoliner стал первым самолетом, в экипаж которого включили бортинженера. Boeing выпустил 10 таких самолетов, один из них принадлежал мультимиллионеру Говарду Хьюзу

В 1938 году компания представила Model 307 Stratoliner. В непогоду он мог подниматься на высоту более 6 тыс. метров — выше, чем все коммерческие модели того времени. Stratoliner стал первым самолетом, в экипаж которого включили бортинженера. Boeing выпустил 10 таких самолетов, один из них принадлежал мультимиллионеру Говарду Хьюзу

Фото: kitchener.lord / Flickr

Во время Второй мировой Boeing выпустила тяжелый бомбардировщик B-29 Superfortress. В США было собрано около 4 тыс. этих машин, в том числе сбросившие бомбы на Хиросиму и Нагасаки Enola Gay и Bockscar. Позже в СССР выпустили копию этого боевого самолета под названием Ту-4

Во время Второй мировой Boeing выпустила тяжелый бомбардировщик B-29 Superfortress. В США было собрано около 4 тыс. этих машин, в том числе сбросившие бомбы на Хиросиму и Нагасаки Enola Gay и Bockscar. Позже в СССР выпустили копию этого боевого самолета под названием Ту-4

Фото: U.S. Air Force Airman / af.mil

В декабре 1947 года пробный полет совершил В-47 Stratojet, первый бомбардировщик со стреловидными крыльями. Новую конструкцию предложил аэродинамист Boeing Джордж Шерер. Она позволяла максимально использовать возможности двигателей и позже использовалась на всех больших реактивных самолетах

В декабре 1947 года пробный полет совершил В-47 Stratojet, первый бомбардировщик со стреловидными крыльями. Новую конструкцию предложил аэродинамист Boeing Джордж Шерер. Она позволяла максимально использовать возможности двигателей и позже использовалась на всех больших реактивных самолетах

Фото: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

В 1952 году совет директоров Boeing выделил $16 млн на создание четырехдвигательного реактивного самолета-прототипа Dash 80 (на фото). Позже на его основе создали Boeing 707. Перед запуском самолета клиентам показывали рекламный фильм «Операция Гильотина»: в кадре фюзеляж 707 под давлением пробивали пять лезвий, но конструкция самолета оставалась невредимой

В 1952 году совет директоров Boeing выделил $16 млн на создание четырехдвигательного реактивного самолета-прототипа Dash 80 (на фото). Позже на его основе создали Boeing 707. Перед запуском самолета клиентам показывали рекламный фильм «Операция Гильотина»: в кадре фюзеляж 707 под давлением пробивали пять лезвий, но конструкция самолета оставалась невредимой

Фото: Joe Parke / flickr

В 1965 году компания анонсировала Boeing 737. Его сразу же заказали 17 авиакомпаний. Впоследствии лайнер стал самым массовым самолетом за всю историю гражданского авиастроения: по данным на июнь 2021 года, всего с 1966 года было произведено 10,7 тыс. единиц его различных модификаций

В 1965 году компания анонсировала Boeing 737. Его сразу же заказали 17 авиакомпаний. Впоследствии лайнер стал самым массовым самолетом за всю историю гражданского авиастроения: по данным на июнь 2021 года, всего с 1966 года было произведено 10,7 тыс. единиц его различных модификаций

Фото: Fotodom

В феврале 1969 года первый полет совершил Boeing 747. Лайнер стал самым большим на тот момент гражданским самолетом: площадь его крыла была больше баскетбольной площадки, а высота хвоста равнялась высоте 6-этажного дома. При этом навигационная система борта изначально весила меньше ноутбука. Над созданием модели 747 работали около 50 тыс. человек.

В феврале 1969 года первый полет совершил Boeing 747. Лайнер стал самым большим на тот момент гражданским самолетом: площадь его крыла была больше баскетбольной площадки, а высота хвоста равнялась высоте 6-этажного дома. При этом навигационная система борта изначально весила меньше ноутбука. Над созданием модели 747 работали около 50 тыс. человек.

Фото: AP

В 1993 году NASA выбрала Boeing генеральным подрядчиком строительства Международной космической станции. Вместе с ГКНПЦ имени Хруничева компания изготовила первый модуль МКС. В 2013 году глава космического подразделения Boeing Джон Элбон назвал работу над станцией «крупнейшим в мире инженерным подвигом»

В 1993 году NASA выбрала Boeing генеральным подрядчиком строительства Международной космической станции. Вместе с ГКНПЦ имени Хруничева компания изготовила первый модуль МКС. В 2013 году глава космического подразделения Boeing Джон Элбон назвал работу над станцией «крупнейшим в мире инженерным подвигом»

Фото: NASA

В 1994 году дебютировал Boeing 777. Он стал первым самолетом, который полностью спроектировали с помощью трехмерной компьютерной графики. Новые технологии также использовались во время его предварительной сборки. По оценкам компании, это вдвое уменьшило количество ошибок и недоработок. На Boeing 777 был установлен рекорд дальности для пассажирских перевозок: 21601 км

В 1994 году дебютировал Boeing 777. Он стал первым самолетом, который полностью спроектировали с помощью трехмерной компьютерной графики. Новые технологии также использовались во время его предварительной сборки. По оценкам компании, это вдвое уменьшило количество ошибок и недоработок. На Boeing 777 был установлен рекорд дальности для пассажирских перевозок: 21601 км

Фото: AP / Michael Tweed

В 1995 году Boeing вместе с РКК «Энергия», НПО «Южное» (позже ПО «Южмаш») и Kvaerner ASA создали коммерческий плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch). Изначально он располагался у Острова Рождества в Тихом океане, но в начале 2020 года был перебазирован в порт Славянка на Дальнем Востоке, после чего заморожен на неопределенный срок

В 1995 году Boeing вместе с РКК «Энергия», НПО «Южное» (позже ПО «Южмаш») и Kvaerner ASA создали коммерческий плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch). Изначально он располагался у Острова Рождества в Тихом океане, но в начале 2020 года был перебазирован в порт Славянка на Дальнем Востоке, после чего заморожен на неопределенный срок

Фото: sea-launch.com

В 1999 году NASA совместно с Boeing запустили программу по созданию космического беспилотника Х-37. Первый аппарат был запущен в космос в апреле 2010 года и вернулся на Землю через восемь месяцев. Впоследствии было еще пять запусков, последний из которых — в мае 2020 года. Программа засекречена, но затраты на нее оцениваются как минимум в несколько сотен миллионов долларов

В 1999 году NASA совместно с Boeing запустили программу по созданию космического беспилотника Х-37. Первый аппарат был запущен в космос в апреле 2010 года и вернулся на Землю через восемь месяцев. Впоследствии было еще пять запусков, последний из которых — в мае 2020 года. Программа засекречена, но затраты на нее оцениваются как минимум в несколько сотен миллионов долларов

Фото: af.mil

В декабре 2009 года первый полет совершил Boeing 787 Dreamliner. Его фюзеляж и крылья сделаны из легких композитных материалов. Всего было произведено более 1 тыс. единиц. 13 июля 2021 года компания объявила, что ограничит производство этой модели ради ее доработки

В декабре 2009 года первый полет совершил Boeing 787 Dreamliner. Его фюзеляж и крылья сделаны из легких композитных материалов. Всего было произведено более 1 тыс. единиц. 13 июля 2021 года компания объявила, что ограничит производство этой модели ради ее доработки

Фото: AP / Ted S. Warren

C 2014 года Boeing производит самолеты 737 MAX — четвертое поколение модели. С конца 2018 года заказчики стали массово аннулировать контракты на ее поставки из-за ряда громких катастроф. В одной из них 29 октября 2018 года рейс компании Lion Air (на фото) рухнул в Яванское море, все 189 находившихся на борту погибли. Это была крупнейшая авария Boeing 737 за всю историю. После второй катастрофы под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года со 157 погибшими эксплуатация этой модели была приостановлена. На фоне авиакатастроф своей должности лишился главный исполнительный директор компании Деннис Мюленбург

C 2014 года Boeing производит самолеты 737 MAX — четвертое поколение модели. С конца 2018 года заказчики стали массово аннулировать контракты на ее поставки из-за ряда громких катастроф. В одной из них 29 октября 2018 года рейс компании Lion Air (на фото) рухнул в Яванское море, все 189 находившихся на борту погибли. Это была крупнейшая авария Boeing 737 за всю историю. После второй катастрофы под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года со 157 погибшими эксплуатация этой модели была приостановлена. На фоне авиакатастроф своей должности лишился главный исполнительный директор компании Деннис Мюленбург

Фото: Azwar Ipank / AFP

В 2022 году штат Boeing составлял 156 тыс. человек. В этом же году при выручке в $66,6 млрд убытки компании составили $5,05 млрд

В 2022 году штат Boeing составлял 156 тыс. человек. В этом же году при выручке в $66,6 млрд убытки компании составили $5,05 млрд

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

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Первый полет в истории Boeing — модели B&W — состоялся за месяц до официального основания компании. Самолет был назван по инициалам Уильяма Боинга и сооснователя компании — лейтенанта ВМС США Конрада Вестервельта. Он был сделан из дерева, льна и проволоки. Первым покупателем компании стала Новозеландская летная школа

Фото: The Boeing Company / flickr.com

Через полгода в воздух поднялся двухместный гидроплан Model C. После вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну власти закупили 53 таких самолета, что стало первым финансовым успехом для Boeing. Последний в серии гидроплан был построен для самого Уильяма Боинга и назван С-700. В марте 1919 года господин Боинг (на фото справа) и пилот Эдди Хаббард (слева) совершили на нем первую международную перевозку почты, доставив 60 писем из Ванкувера в Сиэтл

Фото: Boeing

В 1925 году Boeing принял участие в конкурсе почтовой службы США по замене устаревших самолетов De Havilland, разработав для этого Model 40 (на фото). Через два года модификация 40А стала первым самолетом Boeing для перевозки пассажиров

Фото: Wikimedia

В 1928 году компания впервые выпустила самолет, ориентированный на комфорт пассажиров,— Model 80. Он был оснащен лампами для чтения, вентиляцией, горячей и холодной водой, сиденья были обиты кожей. Впервые на рейсах появились стюардессы

Фото: Boeing

В 1938 году компания представила Model 307 Stratoliner. В непогоду он мог подниматься на высоту более 6 тыс. метров — выше, чем все коммерческие модели того времени. Stratoliner стал первым самолетом, в экипаж которого включили бортинженера. Boeing выпустил 10 таких самолетов, один из них принадлежал мультимиллионеру Говарду Хьюзу

Фото: kitchener.lord / Flickr

Во время Второй мировой Boeing выпустила тяжелый бомбардировщик B-29 Superfortress. В США было собрано около 4 тыс. этих машин, в том числе сбросившие бомбы на Хиросиму и Нагасаки Enola Gay и Bockscar. Позже в СССР выпустили копию этого боевого самолета под названием Ту-4

Фото: U.S. Air Force Airman / af.mil

В декабре 1947 года пробный полет совершил В-47 Stratojet, первый бомбардировщик со стреловидными крыльями. Новую конструкцию предложил аэродинамист Boeing Джордж Шерер. Она позволяла максимально использовать возможности двигателей и позже использовалась на всех больших реактивных самолетах

Фото: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

В 1952 году совет директоров Boeing выделил $16 млн на создание четырехдвигательного реактивного самолета-прототипа Dash 80 (на фото). Позже на его основе создали Boeing 707. Перед запуском самолета клиентам показывали рекламный фильм «Операция Гильотина»: в кадре фюзеляж 707 под давлением пробивали пять лезвий, но конструкция самолета оставалась невредимой

Фото: Joe Parke / flickr

В 1965 году компания анонсировала Boeing 737. Его сразу же заказали 17 авиакомпаний. Впоследствии лайнер стал самым массовым самолетом за всю историю гражданского авиастроения: по данным на июнь 2021 года, всего с 1966 года было произведено 10,7 тыс. единиц его различных модификаций

Фото: Fotodom

В феврале 1969 года первый полет совершил Boeing 747. Лайнер стал самым большим на тот момент гражданским самолетом: площадь его крыла была больше баскетбольной площадки, а высота хвоста равнялась высоте 6-этажного дома. При этом навигационная система борта изначально весила меньше ноутбука. Над созданием модели 747 работали около 50 тыс. человек.

Фото: AP

В 1993 году NASA выбрала Boeing генеральным подрядчиком строительства Международной космической станции. Вместе с ГКНПЦ имени Хруничева компания изготовила первый модуль МКС. В 2013 году глава космического подразделения Boeing Джон Элбон назвал работу над станцией «крупнейшим в мире инженерным подвигом»

Фото: NASA

В 1994 году дебютировал Boeing 777. Он стал первым самолетом, который полностью спроектировали с помощью трехмерной компьютерной графики. Новые технологии также использовались во время его предварительной сборки. По оценкам компании, это вдвое уменьшило количество ошибок и недоработок. На Boeing 777 был установлен рекорд дальности для пассажирских перевозок: 21601 км

Фото: AP / Michael Tweed

В 1995 году Boeing вместе с РКК «Энергия», НПО «Южное» (позже ПО «Южмаш») и Kvaerner ASA создали коммерческий плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch). Изначально он располагался у Острова Рождества в Тихом океане, но в начале 2020 года был перебазирован в порт Славянка на Дальнем Востоке, после чего заморожен на неопределенный срок

Фото: sea-launch.com

В 1999 году NASA совместно с Boeing запустили программу по созданию космического беспилотника Х-37. Первый аппарат был запущен в космос в апреле 2010 года и вернулся на Землю через восемь месяцев. Впоследствии было еще пять запусков, последний из которых — в мае 2020 года. Программа засекречена, но затраты на нее оцениваются как минимум в несколько сотен миллионов долларов

Фото: af.mil

В декабре 2009 года первый полет совершил Boeing 787 Dreamliner. Его фюзеляж и крылья сделаны из легких композитных материалов. Всего было произведено более 1 тыс. единиц. 13 июля 2021 года компания объявила, что ограничит производство этой модели ради ее доработки

Фото: AP / Ted S. Warren

C 2014 года Boeing производит самолеты 737 MAX — четвертое поколение модели. С конца 2018 года заказчики стали массово аннулировать контракты на ее поставки из-за ряда громких катастроф. В одной из них 29 октября 2018 года рейс компании Lion Air (на фото) рухнул в Яванское море, все 189 находившихся на борту погибли. Это была крупнейшая авария Boeing 737 за всю историю. После второй катастрофы под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года со 157 погибшими эксплуатация этой модели была приостановлена. На фоне авиакатастроф своей должности лишился главный исполнительный директор компании Деннис Мюленбург

Фото: Azwar Ipank / AFP

В 2022 году штат Boeing составлял 156 тыс. человек. В этом же году при выручке в $66,6 млрд убытки компании составили $5,05 млрд

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

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