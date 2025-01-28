Boeing столкнулся с годовым убытком в размере $11,8 млрд после забастовок

Авиастроительная компания Boeing отчиталась о самом большом годовом убытке с 2020 года. Он составил $11,8 млрд.

Убытки в IV квартале составили $3,8 млрд. Как сообщил гендиректор компании Келли Ортберг убытки в последние три месяца связаны с забастовками рабочих завода на Западном побережье США.

«Хотя это был сложный год, мы видим обнадеживающие признаки прогресса, поскольку мы работаем сообща над улучшением ситуации в нашей компании»,— сказал Келли Ортберг в эфире CNBC.

Чистый убыток в отчетном периоде увеличился до $18,36 в пересчете на акцию по сравнению с $3,67 годом ранее. Годовая выручка компании снизилась с $77,7 млрд до $66,5 млрд. На показателях компании негативно сказались расходы, связанные с оборонными программами и планирующимся сокращением рабочих мест.

По словам господина Ортберга, Boeing уступает все больше позиций конкуренту Airbus. В 2024 году компания поставила 348 новых самолетов против 528 в 2023 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Airbus улетает от Boeing».