Airbus улетает от Boeing

2024 год выдался очень непростым для Boeing — начиная с оторвавшейся заглушки люка посреди полета и заканчивая двухмесячной забастовкой рабочих. В итоге американский производитель успел поставить своим клиентам всего 348 самолетов и еще сильнее отстал от своего главного конкурента на рынке — Airbus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Boeing во вторник раскрыл статистику поставок коммерческих самолетов клиентам за четвертый квартал и весь 2024 год. Из них следует, что за год американский концерн сумел поставить заказчикам 348 лайнеров. Это на треть меньше, чем в прошлом году, и в целом худший результат со времен пандемии COVID-19. В 2020 году компания выполнила всего 157 поставок, а в 2021 году — 340. Но тогда из-за коронавирусных ограничений простаивала вся мировая промышленность, а международные пассажирские авиаперевозки были практически полностью приостановлены. Если не считать этот период, так плохи дела у Boeing с поставками не были с 2005 года.

Несколькими днями ранее собственные итоги года подвел европейский концерн Airbus. Тот, наоборот, отчитался о рекордном количестве выполненных за год поставок со времен пандемии. 766 переданных клиентам самолетов — это лучший результат для Airbus с 2019 года.

Разрыв между двумя крупнейшими игроками на мировом рынке гражданской авиации достиг критического уровня. Если в 2023 году разница в объемах поставок между Airbus и Boeing составляла 207 лайнеров, то по итогам 2024 года она выросла вдвое — до 418 единиц. А объемы заказов на будущие поставки говорят о том, что в ближайшей перспективе расклад сил вряд ли изменится. За минувший год Boeing получил заказы на 569 самолетов, однако часть клиентов отказалась от более ранних договоренностей.

В итоге чистый объем заказов американского концерна составил 377 единиц, в то время как количество заказов Airbus составило 826 лайнеров — и это с учетом отказов и конверсий бронирования.

Столь неутешительные итоги года для Boeing, впрочем, были предсказуемы. Год начался инцидентом с отвалившейся заглушкой люка на Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, за которым последовали многочисленные проверки и расследования регуляторов. Уже в марте концерн объявил о смене руководства, в том числе о готовящемся уходе генерального директора Дэвида Калхуна. Изначально предполагалось, что он уйдет в конце 2024 года. Но смена гендиректора произошла уже в августе, а его место занял Келли Ортберг. К техническим и регуляторным проблемам в сентябре прибавилась забастовка на заводах Boeing — первая с 2008 года. В ней приняли участие 33 тыс. рабочих компании, парализовав производство 737 MAX — самого продаваемого самолета Boeing. В итоге забастовка продлилась восемь недель и обошлась производителю в несколько миллиардов долларов.

Финансовые итоги года Boeing подведет 28 января. Аналитики уверены, что Келли Ортбергу придется рассказать инвесторам, как именно новое руководство намерено выводить некогда мирового лидера гражданской авиации из столь тяжелого и затяжного кризиса.

Кирилл Сарханянц