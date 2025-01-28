В Абхазии усилят борьбу с незаконным потреблением электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба призвал усилить борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в республике. Он пояснил, что приток воды в Джварском водохранилище сейчас минимальный, а выработка Ингурской ГЭС достигает 1,5 млн кВт, что, по его словам, «совсем мало».

Господин Бганба поднял эту тему на заседании штаба по энергобезопасности. Он рассказал, что в сутки Абхазия потребляет около 7,5 млн кВт•ч, из них 6 млн кВт•ч «приходится на переток из России». «Все это может привести к тому, что в начале февраля мы можем оказаться без электроэнергии. Нам необходимо усилить работу по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии»,— подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба заявил, что власти обсуждают с «Интер РАО» оптимальный вариант закупки коммерческого перетока электроэнергии в феврале. Кроме того, в Абхазии разрабатывают законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга криптовалют.

Ежегодно в Абхазии с ноября по апрель возникает дефицит электроэнергии из-за многолетнего кризиса в отрасли, нехватки собственных мощностей и майнинга. В 2024 году ситуация усугубилась. По запросу Сухума в декабре российская сторона начала бесплатные поставки электроэнергии, они продлятся до конца февраля. На этом фоне в республике ужесточили график отключений электричества.

Подробности — в материале «Ъ» «Абхазия увидит свет».