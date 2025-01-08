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Коммерсантъ FM
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В Абхазии ужесточат график отключений электричества

В связи с необходимостью экономить электроэнергию из России в Абхазии с 9 января вводят новые ограничения. Время веерных отключений электроэнергии увеличено на два часа: свет будут отключать на шесть часов. С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в республику.

«Время отключений пришлось увеличить, чтобы сэкономить объем электричества, который на безвозмездной основе был предоставлен Россией. 327 млн киловатт-часов необходимо растянуть до весны, когда ИнгурГЭС сможет в полной мере обеспечивать Абхазию электричеством»,— сообщили «РИА Новости» в «Черноморэнерго».

С ноября по апрель Абхазия ежегодно сталкивается с дефицитом электроэнергии из-за многолетнего кризиса энергетической отрасли, нехватки собственных мощностей и майнинга криптовалют. В этом году ситуация усугубилась, поскольку из-за приостановки Москвой социальных выплат в бюджете республики не хватало средств для перетока электроэнергии из России — за счет него Абхазия решает проблему дефицита из года в год. Сухум обратился к России за гуманитарной поставкой 327 млн киловатт-часов. Бесплатные поставки продолжатся до конца февраля, сообщали в российском МИДе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия увидит свет».

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