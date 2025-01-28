Госдума разрешила оформлять извещения о ДТП через сайты страховщиков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении возможностей оформления аварий без ГИБДД. Документ разрешает водителям направлять извещения о мелком ДТП на портал «Госуслуги» через приложения или сайты страховых компаний.

Законопроект был инициирован правительством. Госдума приняла его в первом чтении в декабре 2024 года. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что поправки «ускорят и оптимизируют процесс урегулирования» аварий.

По европротоколу можно оформить ДТП с участием двух транспортных средств при условии, что в нем нет пострадавших. По данным Российского союза автостраховщиков, ежемесячно в России 50–70 тыс. мелких аварий оформляются без вызова полиции.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Страховщиков подключают к европротоколу».