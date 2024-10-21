Страховщиков подключают к европротоколу

Российские водители могут получить дополнительные возможности для оформления мелких аварий без ГИБДД — с помощью европротокола. Правительство подготовило законопроект, разрешающий оформлять извещения о ДТП в мобильных приложениях страховщиков с передачей данных на портал госуслуг. Представители страховой отрасли говорят, что нововведение повысит уровень клиентского сервиса и увеличит скорость урегулирования убытков, сделав процесс более прозрачным. Независимые эксперты уверены, что на фоне подорожания авторемонта доверие к европротоколу падает и подобные инициативы тут не помогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону об ОСАГО, разрешающие автомобилистам оформлять и направлять на портал госуслуг электронное извещение о мелком ДТП, участниками которого они оказались, с помощью приложений или сайтов страховых компаний. Речь идет о процедуре упрощенного оформления дорожных аварий — так называемом европротоколе.

Не вызывая на место происшествия ГИБДД, напомним, можно оформить инцидент с участием двух транспортных средств, в котором нет пострадавших и не нанесено ущерба другому имуществу (помимо имущества участников). Оформление с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале и автоматического заполнения извещения работает в приложениях «Помощник ОСАГО» (разработано ЦБ и Российским союзом автостраховщиков) и «Госуслуги.Авто» (Минцифры). Участники дорожного происшествия не заполняют бланки, вся информация подгружается автоматически с портала, там же формируется черновик извещения, которое подписывается в электронном виде.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), ежемесячно 50–70 тыс. мелких аварий оформляются без полиции.

Доля оформляемых европротоколом аварий, по статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД, снизилась с 40% в 2021 году до 34% в 2023 году (от числа всех мелких аварий без потерпевших). Сведений за 2024 год еще нет. При этом в прошлом году, говорят в полиции, 54% всех аварий с материальным ущербом имели все основания быть оформленными в упрощенном порядке. Эксперты и МВД, рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 27 апреля), видят главную причину отказа автовладельцев от европротокола в их опасениях, что страховщик впоследствии не компенсирует расходы на подорожавшие запчасти и ремонт.

Власти вынуждены принимать ряд мер для повышения популярности этого продукта. В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении инициированный представителями фракции «Новые люди» законопроект об увеличении с 100 тыс. до 200 тыс. руб. минимального лимита выплат по европротоколу, если между участниками ДТП есть разногласия о том, кто виноват в инциденте. С 1 октября в бланке бумажного извещения о ДТП (прилагается к полису) введен QR-код со ссылкой на портал госуслуг с инструкцией, как оформлять аварию без инспектора.

Идея же разрешить страховщикам оформлять электронные извещения обсуждается с 2020 года.

В правительстве пришли к выводу, что юридические основания для подключения страховых компаний к ЕСИА нужно закрепить в законе.

В пояснительной записке к документу сказано, что для подключения информационных систем компаний к ЕСИА нужно пройти «определенную процедуру», пояснили “Ъ” в Минфине. При этом авторы уверены в «высокой» готовности страховщиков.

«Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса в своих приложениях»,— подтвердили “Ъ” в РСА. «Приветствуем инициативу, поскольку предоставление доступа к ЕСИА позволит нам сделать лучше свое приложение и даст возможность предоставить нашим клиентам дополнительный сервис»,— заявил “Ъ” вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Подобные поправки, добавляют в Страховом доме ВСК, повысят уровень клиентского сервиса и увеличат скорость урегулирования, сделав его более прозрачным.

Чем больше приложений для оформления аварий, тем лучше, комментирует глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Но сейчас европротокол не работает как надо. Люди боятся его оформлять,— констатирует эксперт.— Даже сами страховые агенты отговаривают, потому что потом возникают вопросы и проблемы с выплатами». Все больше случаев, рассказывает Александр Шумский, когда водители после ДТП понимают, что ремонт выйдет дороже 400 тыс. руб. (максимальный лимит по ОСАГО), и предпочитают вызвать ГИБДД.

Отметим, если выплаты страховщика не хватит на ремонт, средства необходимо взыскивать с виновника через суд. «Ни о какой популяризации европротокола речи идти не может, потому что корни проблемы не в том, что приложения неудобные,— соглашается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Ключевая проблема — недоверие людей. Стереотипы сформировались давно и в общем-то небезосновательно».

Иван Буранов