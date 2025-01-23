Госдума расширит возможности для оформления аварий без ГИБДД

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал парламенту принять во втором чтении правительственные поправки к закону об ОСАГО. Документ разрешит попавшим в аварию водителям направлять на портал «Госуслуг» электронное извещение о мелком ДТП без вызова ГИБДД (европротокол) с помощью приложений (или сайтов) страховых компаний.

В рамках процедур европротокола, напомним, можно оформить мелкое ДТП с участием двух транспортных средств при условии, что в нем нет пострадавших. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), ежемесячно в России 50–70 тыс. мелких аварий оформляются без вызова полиции. Уже сегодня водители могут оформить ДТП европротоколом с помощью приложений «Помощник ОСАГО» (разработано ЦБ и РСА) и «Госуслуги.Авто» (Минцифры). При этом используются данные портала «Госуслуг»: участники ДТП не заполняют бланки, вся информация подгружается автоматически с портала. Там же формируется черновик извещения, которое подписывается в электронном виде.

Законопроект, принятый в первом чтении 19 декабря 2024 года, позволит использовать данные с «Госуслуг» и в приложениях страховых компаний. Поправки «ускорят и оптимизируют процесс урегулирования» аварий, пояснил вчера глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Поправки также позволят сократить число случаев страхового мошенничества при оформлении ДТП, говорили ранее в Минфине. Законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении в феврале.

Иван Тяжлов