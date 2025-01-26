Над Сербией нависла блокада

Продолжающиеся в Сербии уже более двух месяцев массовые протесты переросли в конце прошедшей недели во всеобщую забастовку. В понедельник противники властей намерены провести 24-часовую блокаду главной магистральной развязки Белграда, что неизбежно парализует сербскую столицу. Президент Александр Вучич объявил, что «Сербия подверглась нападению извне и изнутри», и анонсировал создание общенародного фронта — «Движения за народ и державу». В российском МИДе происходящее в Сербии расценили как «попытки насаждения хаоса», которые Запад предпринимает с целью «заставить Белград поступиться жизненно важными интересами и отказаться от дружественных отношений с Россией». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовые протесты в Белграде, Сербия

Фото: Marko Djurica / Reuters Массовые протесты в Белграде, Сербия

Фото: Marko Djurica / Reuters

К проведению в конце минувшей недели всеобщей забастовки и кампании всеобщего неповиновения призвали сербские студенты, которые с ноября организуют протесты по всей стране. Формально они требуют уголовной ответственности властей за трагедию 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Саде погибло 15 человек, включая детей. Фактически же протестующие выступают за смену власти в стране.

Студенческие протесты, которые поддержала оппозиция, стали массовыми. В них, по данным белградского агентства по мониторингу митингов, участвовало до 55 тыс. человек, а число городов, которые они охватили, перевалило за сотню.

Всеобщая забастовка в ходе нынешних протестов прошла в Сербии впервые. «Не идем на работу, не посещаем занятия, не выполняем каждодневные обязанности. Берем свободу в свои руки»,— призвали студенты. На их призыв откликнулись десятки тысяч сербов, не вышедших в пятницу на работу. Закрылись многие магазины, рестораны, объекты культуры. Забастовка сопровождалась столь же массовыми, как и прежде, митингами и протестными шествиями.

27 января студенты намерены провести 24-часовую блокаду главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды. Она начнется в десять утра и продлится ровно сутки. «У нас будут палатки и обогреватели. Смена участвующих в блокаде групп будет происходить каждые четыре часа»,— пояснили студенты. Блокада наверняка парализует значительную часть сербской столицы.

Неделю назад президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в республике цветную революцию, в которую, по его словам, уже «вложены миллиарды евро». Чтобы ослабить давление со стороны студентов и оппозиции, президент предложил провести референдум о доверии самому себе. Однако оппоненты властей идею отвергли, сочтя ее политическим маневром.

В день всеобщей забастовки власти организовали в городе Ягодина, что находится в самом центре Сербии, контрмитинг своих сторонников.

На контрмитинге Александр Вучич объявил, что «Сербия подверглась нападению извне и изнутри», и анонсировал создание общенародного фронта — «Движения за народ и державу».

Хотя провластные СМИ утверждали, что в Ягодине собралось 100 тыс. человек, по данным того же белградского агентства по мониторингу митингов, на контрмитинге было не более 14 тыс. участников — в два-три раза меньше, чем на протесте в Белграде в тот же день.

Представитель российского МИДа Мария Захарова расценила происходящее в Сербии как «попытки насаждения хаоса», которые Запад предпринимает с целью «заставить Белград поступиться жизненно важными интересами и отказаться от нормальных, дружественных, исторических отношений с Россией, предать нашу страну».

Последовала первая реакция на сербские протесты и от новой американской администрации. Представитель Дональда Трампа по специальным вопросам Ричард Гренелл, заявив применительно к Сербии о «важности услышать разные голоса», предупредил: «Мы не поддерживаем тех, кто подрывает верховенство права и силой захватывает государственные институты». Любопытно, что полтора года назад президент Александр Вучич наградил Ричарда Гренелла орденом Сербского Знамени первой степени — за «выдающиеся заслуги в укреплении сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами».

Геннадий Сысоев