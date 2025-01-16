Свыше 93 тыс. шампуней и гелей для душа изъяли на петербургской таможне

Сотрудники Парголовского таможенного поста пресекли ввоз в Россию свыше 93 тыс. шампуней и гелей для душа из Турции. Косметика была в одноразовых упаковках, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В декларации было заявлено 110,5 тыс. единиц шампуней, кондиционеров, гелей для душа и бальзамов после бритья в одноразовых индивидуальных упаковках. Общий вес составлял 1,8 тонны.

Однако в ходе досмотра специалисты обнаружили, что фактический груз не соответствует заявленному. Через таможню пытались провезти еще более 93 тыс. средств по уходу.

В отношении декларанта возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Обнаруженные позиции изъяли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажир Пулково с 34,7 тыс. долларов в чемодане стал фигурантом дела о контрабанде денег.

Татьяна Титаева