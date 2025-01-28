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Камила Валиева может вернуться к тренировкам до окончания срока дисквалификации

РУСАДА прорабатывает вопрос о досрочном возвращении дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам. Об этом сообщает РИА Новости.

Камила Валиева может вернуться к тренировкам до окончания срока дисквалификации

Камила Валиева может вернуться к тренировкам до окончания срока дисквалификации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Камила Валиева может вернуться к тренировкам до окончания срока дисквалификации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос. В том числе по ряду других спортсменов, которые пришли к нам с данным вопросом, мы консультируемся и с международными федерациями», — отметила гендиректор антидопингового агентства России Вероника Логинова.

24 января РУСАДА сообщило о закрытии дела по допингу Камилы Валиевой.

Дарья Сайфиева

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