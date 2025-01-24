Дело по допингу фигуристки Камилы Валиевой закрыто для организации, заявила гендиректор антидопингового агентства России Вероника Логинова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РУСАДА закрыло дело фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому скандалу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ РУСАДА закрыло дело фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому скандалу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

РУСАДА предоставит информацию по делу, если ее официально запросят в федеральном суде Швейцарии, отметила руководитель агентства.

29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от всероссийских и международных выступлений на четыре года, этот срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Ее также лишили золота чемпионата России-2022 и чемпионата Европы того же года, а также командного золота на Олимпиаде в Пекине и всех наград, завоеванных фигуристкой в составе сборной России.

В сентябре 2024 года «Ъ» сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло скрыть результаты эксперимента, который мог подтвердить версию о попадании допинга в организм Камилы Валиевой через десерт.

Фигуристка 17 декабря 2024 года подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил.

Дарья Сайфиева