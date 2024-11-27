За девять месяцев 2024 года петербуржцы потратили 19,2 млрд рублей на украшения

За период с января по сентябрь текущего года жители Санкт-Петербурга потратили на украшения около 19,2 млрд рублей. Всего за это время в Северо-Западном федеральном округе на приобретение ювелирных изделий было потрачено 32 млрд рублей, сообщили «Ъ-СПб» в аналитическом центре SOKOLOV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Около 12% оборота ювелирной розницы страны по итогам девяти месяцев пришлось на СЗФО. Лидером по объему продаж стал Петербург, вторую строчку рейтинга по округу заняла Калининградская область — оборот ювелирного рынка там составил 3,4 млрд рублей. В пятерку лидеров по объему продаж ювелирных изделий на Северо-Западе также вошли Мурманская (1,6 млрд руб.), Вологодская (1,5 млрд руб.) и Ленинградская (1,5 млрд руб.) области.

Примечательно, что в среднем петербуржцы тратят на «ювелирку» 9,7 тыс. рублей. Следом идут жители Мурманской области и Ненецкого автономного округа, где в среднем на украшения у них уходит 8,8 тыс. и 7,9 тыс. рублей соответственно.

При этом больше всего оборот ювелирного рынка в СЗФО вырос в Ленинградской (+43%), Калининградской (+36%) и Вологодской (+31%) областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы сдали более 220 кг золота по программе trade-in за два года.

Варвара Рудич