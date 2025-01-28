Среди всех глав регионов России Раис Татарстана Рустам Минниханов занял первое место по индексу плотности международных контактов за 2024 год. Отчет опубликовал коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов возглавил топ глав регионов по плотности международных контактов

Фото: Пресс-служба коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Минниханов возглавил топ глав регионов по плотности международных контактов

Фото: Пресс-служба коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Глава Татарстана набрал 96 баллов в рейтинге.

Наибольшее число баллов ему принесли встречи на саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

27 января Рустам Минниханов поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента и подчеркнул важность контактов Татарстана с Беларусью.

Дарья Сайфиева