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Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен – Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», – поздравил Александра Лукашенко Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул важность развития сотрудничества между Татарстаном и Беларусью, выразив надежду на поддержку со стороны Лукашенко в реализации потенциала этих связей.

Влас Северин

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