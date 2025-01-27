Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен – Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», – поздравил Александра Лукашенко Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул важность развития сотрудничества между Татарстаном и Беларусью, выразив надежду на поддержку со стороны Лукашенко в реализации потенциала этих связей.

Влас Северин