Выплавка стали в России в 2024 году предварительно снизилась на 6–7%

По предварительным данным, в 2024 году выплавка стали в России снизилась на 6-7% по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

По его словам, во втором полугодии прошлого года в металлургической промышленности снизился объем производства. «Это связано напрямую с теми результатами, которые есть в строительном комплексе, то есть стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы. Следом идет как раз и металлургическая отрасль»,— пояснил господин Юрин.

Михаил Юрин добавил, что в Минпромторге прошло уже несколько совещаний, на которых обсудили ситуацию в отрасли и возможные меры поддержки. Какие-либо подробности о них замминистра не привел.

Аналитики ожидают, что падающий спрос на сталь в РФ может начать восстанавливаться после 2025 года при снижении Центробанком ключевой ставки и реализации инфраструктурных проектов. По прогнозам, прирост потребления будет обеспечен в основном за счет машиностроения.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Сталь прокатили с ценами».