Сталь прокатили с ценами

Стоимость горячекатаного проката на российском рынке снижается вслед за экспортными котировками. По данным БКС, месяц к месяцу цены снизились на 1% и 3% — до 54,75 тыс. руб. за тонну и $490 за тонну соответственно. Давление оказывает и падение спроса на сталь в РФ, в том числе снижение закупок на склады, которые обычно зимой балансировали рынок до начала следующего строительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Горячекатаный прокат в России подешевел впервые за три месяца на фоне падения экспортных котировок и охлаждения внутреннего спроса, сообщается в декабрьском обзоре сектора металлургии и добычи БКС. По данным, которые приводят аналитики, котировки с условием поставки CPT в Центральном регионе на 16 декабря снизились на 1% месяц к месяцу, до 54,75 тыс. руб. за тонну. На 1% снизились и розничные цены, до 51,52 тыс. руб. за тонну. В «Северстали» цены не комментируют, в ММК и НЛМК “Ъ” не ответили.

Как отмечается в обзоре БКС, внутренние цены, как обычно бывает, отстали от динамики экспортных котировок в рублях примерно на два месяца. В октябре аналитики сообщали о снижении российских экспортных цен на сталь на фоне слабой мировой конъюнктуры, в том числе в связи с кризисом в строительном секторе Китая. Как сказано в обзоре, крупнейшие производители КНР сохранят цены на сталь, включая горячекатаный прокат, в январе после аналогичного решения в декабре, что может говорить о слабости внутреннего спроса. На 16 октября, следует из обзора, экспортные цены на российский горячекатаный прокат на базисе FOB Черное море месяц к месяцу сократились на 3%, до $490 за тонну.

На российском рынке снижение спроса на сталь отмечается с третьего квартала.

По данным аналитиков «Северстали», за этот период потребление снизилось на 9,2% год к году, до 10,8 млн тонн в связи с сокращением спроса в строительстве и энергетике. Рост — на 2,3% год к году — показывало только машиностроение. В четвертом квартале ожидается снижение спроса на 11% год к году, а по итогам года — на 5,7%, до 43,7 млн тонн (см. “Ъ” от 26 ноября).

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев допускает снижение внутренних цен в первом квартале 2025 года, учитывая, что исторически в это время внутренние котировки торгуются с дисконтом к экспортным в пределах 5%. «В это же время спрос на сталь в России сезонно был слабый. Некоторое восстановление котировок можно ожидать со второго квартала по мере оживления потребления»,— отмечает он.

59,4 миллиона тонн составило производство стали в РФ в январе—октябре, по данным Всемирной ассоциации стали

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что помимо снижения потребления со стороны строителей, что нормально в зимний период, есть сокращение закупок на склады, которые традиционно в зимние месяцы балансировали снижение спроса на прокат в отрасли. По его словам, при текущем уровне ставок бизнес сервис-центров, которые покупали прокат на кредитные средства, чтобы затем реализовать в начале строительного сезона, нежизнеспособен. Одновременно, продолжает аналитик, китайские металлурги давят своими объемами на цены на мировом рынке. C учетом этих трендов, считает господин Худалов, есть риски снижения цен на прокат ниже 45 тыс. руб. за тонну.

По оценкам БКС, «Северсталь» и ММК зарабатывают более 75% прибыли на внутреннем рынке, тогда как у НЛМК доля экспорта выше. Как отмечает Ахмед Алиев, в текущих условиях падение внутренних цен может быть довольно ощутимым для компаний на фоне роста издержек, то есть рентабельность металлургов будет оставаться под давлением. Максим Худалов добавляет, что у крупных игроков долговая нагрузка невелика, но небольшим придется сложнее. При этом слабый рубль, полагает аналитик, может позволить металлургам увеличить экспорт с дисконтом. Таким образом компании могут продержаться в период низких цен, дождавшись восстановления котировок на мировом рынке и начала смягчения денежно-кредитной политики в России, считает он.

Анатолий Костырев