Азиатские рынки упали из-за DeepSeek

Сегодня, 28 января, утром акции технологических компаний и ведущие индексы в Азии продолжили падение, начавшееся вчера на фоне новостей о запуске новой модели ИИ китайской компанией DeepSeek. Financial Times сообщает, что пострадали в первую очередь японские компании, китайские акции ожидаемо растут.

Токийский индекс Nikkei, включающий большое количество технологических компаний, на открытии торгов упал на 1,7%. Чуть позже он смог отыграть падение — до 1,4%. Акции SoftBank упали более чем на 5,2%. За два дня акции компании рухнули на 12%. В значительной мере это следствие падения на 10% акций разработчика чипов Arm Holdings, в котором SoftBank владеет 88%.

В Токио также упали акции компаний Disco, Advantest и Furukawa Electric, производителей микропроцессоров и разработчиков дата-центров для ИИ. В последние месяцы их акции активно росли, однако после вчерашних новостей о чат-боте DeepSeek акции Disco теряют 3,2%, Furukawa — 8%. Акции Advantest рухнули на 10% в начале торгов в Токио.

В то же время в Гонконге акции китайских технологических компаний растут. Исключение составляет производитель чипов SMIC, акции которого закрылись с понижением 0,4%. Индекс Hang Seng вырос на 0,2%, чему способствовал рост акций Tencent (1,4%), Alibaba (0,95%) и Baidu (2,44%). Рынки Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

О том, как чат-бот DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы,— в материале «Запад шокирован китайским интеллектом».

Алена Миклашевская