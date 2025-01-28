Холдинг «Петро мир» продал дворец «Олимпия» на Фурштатской улице

Компания «И-Инвест» приобрела дворец «Олимпия» на Фурштатской улице, 1/14, следует из данных ЕГРН. Сделка по покупке здания площадью 5,1 тыс. кв. м была закрыта 26 декабря. Прежде объект принадлежал ООО «Дворец Олимпия», которое входит в основанный Михаилом Мирилашвили холдинг «Петро мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia

«И-Инвест» принадлежит гендиректору ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерию Ледовских и его партнеру Сергею Сухорукову, указано в «СПАРК-Интерфакс». Эта компания управляла офисно-торговым комплексом «Толстой сквер», который в конце прошлого года продала Альфа-банку. Источник «Ъ-СПб» утверждает, что дворец «Олимпия» был приобретен для переезда театра «Лицедеи» из комплекса «Толстой сквер», поскольку кредитная организация хотела полностью занять здание.

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает сделку в 600-700 млн рублей. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров считает, что стоимость объекта могла составить 800 млн рублей.

Вероятно, что новый собственник дворца «Олимпия» связан инвестиционным соглашением с театром и при продаже комплекса «Толстого сквер» должен был предложить альтернативную площадку, рассуждает Валерий Трушин. «Олимпия» — бывшее казино, которое имеет специфические планировки, напоминает господин Владимиров. Для большинства типовых функций здание не подойдет, но для размещения театра это логичный объект, уверен эксперт.

Здание дворца «Олимпия» было построено в XIX веке и является памятником архитектуры. В 1998 году объект реконструировали под культурно-развлекательный клуб. Также в здании находилось одноименное казино, которым управлял холдинг «Конти групп» Михаила Мирилашвили. После запрета в России игорного бизнеса в 2009 году его закрыли. Сейчас бывший особняк используется для проведения концертов, свадеб, корпоративов и других мероприятий.

Константин Куркин