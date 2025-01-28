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Коммерсантъ FM
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DeepSeek выпустила мощный ИИ-генератор изображений Janus Pro

Китайская компания DeepSeek представила семейство мультимодальных моделей искусственного интеллекта Janus Pro. Как заявляют в компании, ее алгоритмы способны анализировать и генерировать изображения лучше, чем DALL-E 3 от OpenAI.

Есть версии Janus Pro с производительностью от 1 млрд до 7 млрд параметров, однако пока что они могут генерировать картинки с разрешением не больше 384х384. Также архитектура ИИ-модели позволяет не только создавать, но и анализировать изображения. В TechCrunch уже успели ознакомиться с новым ИИ и подтвердили его универсальность.

Как заявляют в DeepSeek, «Janus Pro превосходит предыдущие универсальные модели и некоторые узкоспециализированные решения других компаний. Благодаря простоте, эффективности и гибкости наша ИИ-модель может представлять собой новое поколение мультимодальных систем».

Ранее DeepSeek выпустила чат-бот AI Assistant, стоимость разработки которого, по утверждениям разработчиков, не превысила $6 млн. Также ИИ работает на менее продвинутых микрочипах, чем те, что сейчас производит Nvidia. В результате акции Nvidia за день обрушились на $600 млрд.

О том, как чат-бот DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы,— в материале «Запад шокирован китайским интеллектом».

Евгений Федуненко

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