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Коммерсантъ FM
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Приложение AI Assistant от DeepSeek стало самым скачиваемым в AppStore в США

На первое место в списке самых популярных бесплатных приложений AppStore в США вышло AI Assistant от китайского стартапа DeepSeek. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные исследовательской компании Appfigures.

Приложение начало стремительно набирать популярность после выхода 10 января, также выросла и посещаемость сайта компании. По данным аналитического сервиса Similarweb, ежедневное количество посещений сайта DeepSeek увеличилось с 280 тыс. до 6,2 млн, компания столкнулась с DDoS-атаками.

В DeepSeek утверждают, что стоимость разработки чат-бота AI Assistant не превысила $6 млн и он работает на менее продвинутых микрочипах, чем те, что сейчас производит Nvidia. В результате акции Nvidia за день обрушились на $600 млрд.

О том, как чат-бот DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы,— в материале «Запад шокирован китайским интеллектом».

Евгений Федуненко

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