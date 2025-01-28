Дорожные ограничения из-за ремонтных работ вводятся в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать в трех районах города с 28-29 января, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, в Невском районе в связи с производством работ по размещению временного ограждения на один день 28 января ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной — от Зольной до улицы Крыленко. При этом на период с 29 января по 2 февраля (в ночное время с 00:00 до 05:30) движение на этом участке полностью закроют. Предлагаемый объезд: по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

В Красногвардейском районе с 29 января по 29 марта из-за реконструкции водопровода для водителей окажется недоступен боковой проезд Пискаревского проспекта у дома 24 литер. А по улице Маршала Тухачевского.

В том же районе с 29 января по 27 февраля движение перекроют по боковому проезду Пискаревского проспекта — от Полюстровского до проспекта Металлистов с ограничением движения у дома 9 корп. 1 литер. А по Пискаревскому проспекту. В указанные сроки там будут вестись работы по реконструкции водопровода.

В Петроградском районе с 29 января по 11 февраля в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничения будут действовать при движении по Аптекарской набережной у дома 3 литер. Б по Инструментальной улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях в Сестрорецке и на Ржевке. Их ввели из-за ремонтных работ в минувшие выходные.

Андрей Цедрик