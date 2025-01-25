Дорожные ограничения из-за ремонтных работ вводятся в Сестрорецке и на Ржевке

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать с 26 и 27 января в двух районах города, уточнили в ГАТИ.

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В частности, в Курортном районе на период с 26 января по 14 февраля в связи с производством работ по реконструкции канализационной сети полностью закрывается движение транспорта по Пляжной улице в городе Сестрорецке — на участке от Никитинской до Огородной улицы.

Предлагаемый объезд: по Зарубинскому переулку, Лиственной улице, Дубковскому переулку, Полевой, Огородной, Пляжной и улице Михаила Зощенко, Дубковскому шоссе, Зарубинскому проезду, Никитинской и Парковой улицам, Кустарному переулку и Ермоловскому проспекту.

В свою очередь, в Красногвардейском районе на срок с 27 января по 5 февраля из-за строительства газопровода движение также окажется временно перекрыто в муниципальном округе Ржевка — по Лесопарковой улице на пересечении с Поперечной улицей. Объезд: по Братской, Лесопарковой и Поперечной улицам.

Ранее «Ъ-СПб» писал о введенных прежде дорожных ограничениях при движении по Свердловской и Синопской набережным в Петербурге.

Андрей Цедрик