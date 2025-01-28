Минюст подал иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам

Главное управление Минюста по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерным людям и их близким «Трансгендер». Об этом «РИА Новости» сообщили в Кунцевском суде столицы.

«Суд зарегистрировал иск ГУ Министерства юстиции РФ по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"»,— сказал собеседник агентства. По его словам, дата рассмотрения иска пока не назначена.

Фонд был зарегистрирован в 2007 году. В настоящий момент доступ к сайту фонда заблокирован. Основатели фонда говорили СМИ, что организация прекратила свою деятельность, а сами они уехали из России.

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Провести операцию по смене пола в России возможно только в случае наличия медицинских показаний. С конца ноября 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дума позаботилась о "маленьком человечке"».