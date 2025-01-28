ЧОПы повышают ставки

По итогам торгов на организацию охраны школ и детских садов Воронежа на 2025 год — впервые с тех пор, как эту услугу стал оплачивать городской бюджет,— большинство контрактов с частными охранными предприятиями (ЧОП) и организациями (ЧОО) заключить не удалось. Договоры на охрану есть только у 13% учреждений: из 123 школ — у 22, из 184 детсадов — у 17. Причем на местный рынок снова вышли иногородние игроки, в том числе новые, и по числу заключенных годовых контрактов они доминируют. Впрочем, без охраны учреждения не остались: с компаниями заключены контракты на январь—март до новых больших торгов. ЧОПы, охранявшие детские учреждения ранее, на торги не вышли, сославшись на низкую цену часа охраны. По их просьбам она была увеличена, но ЧОПы и ее называют нерыночной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об итогах торгов на охрану школ и детских садов на 2025 год „Ъ“ рассказали в мэрии Воронежа. Впервые с 2020 года, когда услуги начали оплачиваться из городского бюджета, значительная часть годовых контрактов не была заключена. Всего в Воронеже 307 учреждений, из них такие договоры получили 39 — чуть менее 13%.

В городе 123 школы, СОШ №45 на реконструкции и не охраняется. У большинства учреждений — 67 — два поста охраны. Один пост устроен в 40 школах, три — в десяти, четыре — в двух, пять — еще в двух, шесть — в одной. По итогам проведенных в прошлом году торгов годовые контракты заключили только 22 школы, или 18% от общего числа. Шесть компаний получат за свою работу 31 млн руб.

Среди них пока что лидируют иногородние игроки. Они вышли на рынок еще в 2020 году, с тех пор их доля достигала 25%. В этом году появились новые компании, а всего иногородние компании из 22 школ будут охранять 16. Лидерами стали уже работавшая в Воронеже адыгейская ЧОО «Охранное объединение щит Кавказа» семьи Олененко (ранее охраняло четыре школы) и новичок — белгородский ЧОП «Пересвет-Н» Василия Чужинова: каждый будет работать в семи учреждениях, первый получит 13,6 млн руб., второй — 11,9 млн руб. По одной школе и 1,4 млн досталось еще двум новым игрокам — курским ЧОП «Леон» Алексея Леонтьева и «Раст» Марины Трофимовой.

Еще по три школы будут охранять местные компании. Прошлогодний лидер (23 учреждения) ЧОП «Страж-02» Валерия Долбилова получит за это 6,8 млн руб., а ОП «Лев» Валентины Тимашовой, которое и ранее работало на трех объектах,— 5,5 млн.

Аналогична ситуация и в детских садах. Всего в Воронеже их 184, в том числе 154 с одним постом, 25 с двумя, четыре с тремя и один с шестью. Годовые контракты заключили 17 учреждений — 9% от общего числа. Охранять их будут семь компаний за 26,1 млн руб.

Десять детсадов досталось иногородним игрокам. По три контракта получили ставропольское ОП «Цербер» Сергея Подпорина (ранее работал в шести учреждениях) и курский «Леон». Причем первой компании заплатят 5,5 млн руб., а второй — 4,1 млн. Еще по два детсада за 2,8 млн будут охранять «Охранное объединение щит Кавказа» (позиции не изменило) и башкирская ЧОО «Защита» Михаила Дрыгина и Рината Байтимерова, которая в прошлом году была лидером с 22 учреждениями.

Больше всего контрактов пока досталось воронежской ЧОО «Зубр» Дмитрия Пышьева — пять за 8,3 млн руб. Ранее компания охраняла десять детсадов. По одному учреждению получили местные ЧОО «Крепость» Александра Воробьева (1,4 млн) и «Страж-02» (1,3 млн). Первая компания в прошлом году в детсадах не работала, у второй было 11 объектов.

Остальные учреждения без охраны не остались. Школы и детсады заключили контракты с единственным поставщиком на оказание услуги с января по середину марта. По данным «Ъ-Черноземье», их получили те же компании, что охраняли эти учреждения в 2024 году. На оставшийся до конца года срок власти планируют провести торги в феврале–марте.

Отсутствие интереса к охране связано с низкой ценой часа оказания услуги, пояснили «Ъ-Черноземье» в городской администрации. На 2025 год стоимость охраны на одном посте составила 1,4 млн руб. Она рассчитывалась как раз из стоимости часа работы. В 2024 года ее цена была 135 руб., годом ранее — 97,49 руб. «С учетом повышения минимального размера оплаты труда» с 1 января 2025 года мэрия увеличила стоимость до 197 руб. По этой же цене и прошли торги.

По словам местных участников рынка, эта цена также не является рыночной. «По-хорошему стоимость часа охраны должна начинаться от 250 руб., но мы понимаем ситуацию и готовы работать на таких условиях»,— пояснил «Ъ-Черноземье» представитель одного из ЧОПов.

Другой собеседник «Ъ-Черноземье» рассказал, что часть заключивших годовые контракты иногородних компаний уже отказываются от обязательств и попросили расторгнуть договоры по обоюдному согласию. «Иногородние сильно демпинговали, а теперь не могут за эту цену обеспечить охрану. Скорее всего, так будет и на следующих торгах, они будут сбивать цену до 150 руб., а затем срывать контракт. Директора школ просят включить такие компании в реестр недобросовестных поставщиков, но городские власти на это не идут: по словам представителей мэрии, им якобы важно заключить контракт, а с кем именно — все равно»,— добавил он.

Александр Прытков