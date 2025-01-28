Вопрос о канонизации Александра Суворова

Дискуссия о канонизации генералиссимуса Александра Суворова ведется с 2001 года, когда к лику святых был причислен адмирал Федор Ушаков. В 2005 году Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет начал работу по сбору материалов о жизни полководца для передачи вопроса о канонизации на рассмотрение в Синодальную комиссию. В том же году глава комиссии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий заявил, что «выдающиеся военные заслуги сами по себе не могут служить основанием для прославления в лике святых».

В 2020 году с инициативой причислить полководца к лику святых выступил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в ответ заявил, что для канонизации нужны документальные свидетельства «чудотворений» полководца, и призвал избегать подмены святости геройством.

В марте 2022 года с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых к РПЦ обратился заместитель министра обороны РФ Николай Панков. В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. В ноябре того же года Всемирный Русский Народный собор поддержал инициативу о причислении полководца к лику святых.