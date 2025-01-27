FIFA сняла запрет на трансферы с московского ЦСКА

Международная федерация футбола (FIFA) сняла запрет с московского клуба ЦСКА на регистрацию новых игроков. Из российских команд в списке остались только «Анжи» и «Химки».

В начале декабря 2024 года FIFA запретила ЦСКА проводить трансферы в течение трех трансферных окон. Клуб был внесен в перечень команд, на которые наложены ограничения по регистрации игроков. В настоящий момент названия клуба нет в списке.

Решение о запрете было связано с делом о переходе Чидеры Эджуке из ЦСКА в нидерландский «Херенвен». 27 января «Херенвен» сообщил, что московский клуб рассчитался с ним за трансфер нигерийского спортсмена. Нидерландский клуб обращался к FIFA с просьбой снять запрет на трансферы.

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