За неуплату отключили вводы

Санкции и связанные с ними трудности при осуществлении зарубежных финансовых трансакций вылились в серьезные проблемы для двух футбольных клубов высшего российского дивизиона. Международная федерация футбола (FIFA) запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков до 2026 года. Это означает, что в рамках ближайших трех трансферных окон команды не смогут усилить составы. Правда, наказание может быть отменено в случае погашения ими задолженности: армейцами — перед голландским «Херенвеном» за нигерийского футболиста Чидеру Эджуке, химчанами — перед недолго выступавшим за них шведом Бесардом Сабовичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трудности с осуществлением зарубежных трансакций, возникшие из-за наложенных на Россию санкций, не позволили ЦСКА полностью рассчитаться с голландским «Херенвеном» за переход в армейскую команду Чидеры Эджуке в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Трудности с осуществлением зарубежных трансакций, возникшие из-за наложенных на Россию санкций, не позволили ЦСКА полностью рассчитаться с голландским «Херенвеном» за переход в армейскую команду Чидеры Эджуке в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В разделе официального сайта Международной федерации футбола (FIFA), фиксирующего наказания, наложенные на клубы, появилась информация о запрете на регистрацию новичков сроком до 2026 года для двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Один — это занимающие в нынешнем чемпионате страны 13-е место «Химки», второй — идущий шестым ЦСКА, один из грандов отечественного футбола. На самом деле формально речь идет о чрезвычайно серьезной мере. Новость, обнародованная FIFA, означает, что в рамках трех ближайших трансферных окон (двух зимних и одного летнего, основного для комплектования заявок перед следующим сезоном) ЦСКА и «Химки» не смогут совершать сделки по приобретению игроков, хотя и той и другой команде явно потребуется усиление.

Головная футбольная структура не пояснила, из-за чего наложила на них запрет. Однако причины его введения в принципе известны. Пострадали ЦСКА и «Химки» приблизительно по одной и той же причине — из-за обрушившихся на российский футбол в 2022 году санкций, затруднивших в том числе осуществление зарубежных финансовых трансакций.

ЦСКА подвела история с нигерийским форвардом Чидерой Эджуке, перешедшим в эту команду в 2020 году из голландского «Херенвена», а покинувшим ее минувшим летом, чтобы уйти в статусе свободного агента в испанскую «Севилью».

Различные источники утверждают, что армейцы до сих пор не выплатили клубу-продавцу €3,1 млн, практически четверть от общей стоимости сделки, составлявшей €11,5 млн.

Между тем ЦСКА, признавая сложности с переводом денег в Нидерланды, ранее пытался решить вопрос, прибегнув к варианту, похожему на вариант с посредником. Им должен был стать английский клуб «Вест-Хэм», который в 2021 году купил у армейцев известного хорватского полузащитника Николу Влашича за €30 млн. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, комментируя свежее решение FIFA в своем Telegram-канале, подтвердил, что лондонцы, также ссылавшиеся на трудности с переводом средств — уже из Англии в Россию — и «британский санкционный лист», по-прежнему должны московскому клубу две трети от этой суммы. Армейцы с целью добиться выплаты обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако он должен вынести решение по спору лишь весной 2025 года.

При этом ЦСКА, как следует из рассказа Кирилла Брейдо, предложил всем трем участникам конфликта заключить «трехстороннее соглашение». Предполагалось, что, по его условиям, «Вест-Хэм» заплатит «Херенвену» армейскую часть долга «напрямую», одновременно сократив свой собственный. Однако господин Брейдо отметил, что англичане все еще «ведут себя неподвижно и незаинтересованно».

Информацию о запрете на регистрацию новичков он охарактеризовал как «промежуточный этап» в «борьбе за справедливость», выразив надежду, что для ЦСКА, «никогда не отказывавшемуся платить», она закончится успешно. Практика FIFA показывает, что структура в самом деле оперативно отменяет такого рода наказания в случае урегулирования споров.

В «Химках», рассказывая “Ъ” об их случае, подтвердили, что «дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем».

за подмосковную команду и покинул ее после расторжения контракта. FIFA признала за «Химками» задолженность перед игроком, а российский клуб не смог в CAS опротестовать ее позицию. В заявлении его генерального директора Николая Оленева, объясняющем задержку с погашением долга, сказано, что «сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов». В «Химках», однако, уверены, что запрет носит «временный» характер и будет снят гораздо раньше, чем в 2026 году.

Алексей Доспехов