МИД России призвал к миру и переговорам в ДР Конго

МИД России заявил об обеспокоенности в связи с эскалацией военного конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго). Министерство призвало прекратить бои и начать переговоры. 24 января повстанческая группировка «Движение 23 марта» (М23) открыла новый фронт и начала наступление.

«МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население. Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса»,— говорится в заявлении на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что 27 января движение М23 объявило о захвате города Гома. Там также осудили нападения повстанцев на миротворцев ООН.

По информации посольства России в Киншасе, россияне в результате наступления М23 на востоке ДР Конго не пострадали. МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в ДР Конго, а уже находящимся в провинции Северное Киву — покинуть регион при первой возможности.

24 января М23 начало наступление на город Гома и через несколько дней заявило о его захвате. Правительство ДР Конго сочло это объявлением войны. В результате боев были ранены девять миротворцев. ООН считает, что М23 получает оружие от властей Руанды. Руандийские власти причастность к ведению боев отрицают.

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