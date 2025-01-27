Повстанцы заявили о захвате города Гома на востоке Конго

Повстанческое «Движение 23 марта» (М23) заявило о захвате крупнейшего города на востоке Демократической Республики Конго — Гомы. Правительство сочло наступление повстанцев на город, в котором сейчас проживает около 2 млн человек (включая переселенцев из других районов), «объявлением войны».

«Мы взяли Гому и приказали солдатам сдаться к 3:00 утра по местному времени»,— приводит Reuters слова лидера Альянса реки Конго, в который входит М23. AP отмечает, что повстанцы объявили о взятии города за несколько минут до истечения 48-часового срока, в течение которого конголезская армия была призвана сложить оружие.

Reuters пишет, что пока неизвестно, находится ли Гома под полным контролем повстанцев. AP передает, что выстрелы были слышны во всех частях города с самого утра. На данный момент в Гоме отсутствует электричество.

В течение 25 января на окраинах Гомы шли ожесточенные столкновения между силами повстанцев и конголезской армией. Погибло несколько миротворцев из ЮАР и Уругвая. На прошлой неделе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы. Двумя днями позже они захватили Саке, который был главной оборонительной позицией армии Конго.

Повстанцы из М23 уже захватывали Гому в 2012 году, но через десять дней были вынуждены покинуть город из-за международного давления на Руанду. ООН утверждает, что именно Руанда предоставляет повстанцам оружие. Руандийские власти причастность к боевым действиям отрицают.