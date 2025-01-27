Размещай, подешевело

Котировки ряда выпусков ОФЗ после объявления о планах Минфина разместить дополнительные объемы этих бумаг значительно потеряли в цене (1–3,6%), вернувшись к значениям середины декабря прошлого года. Таким образом, участники рынка готовятся к размещениям этих бумаг, заранее играя на понижение, в расчете откупить их дешевле на предстоящих аукционах. Впрочем, пока Минфин довольно жестко отсекает наиболее агрессивные заявки при размещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи 27 января, в понедельник, резко снизились котировки сразу нескольких долгосрочных выпусков ОФЗ. В аутсайдерах оказались ценные бумаги с погашением в 2031–2041 годах, которые потеряли в цене 1,2–3,6%, что довольно много для такого консервативного инструмента, как гособлигации. В результате «медвежьей игры» они вернулись к значениям полуторамесячной давности, то есть до решения Банка России сохранить ключевую ставку в размере 21%, вызвавшего бурный рост цен на долговом рынке (см. “Ъ” от 24 декабря 2024 года). Доходность этих бумаг — 16,3–17% годовых.

Провал котировок ограниченного круга ценных бумаг повлиял и на индекс гособлигаций RGBITR, который потерял на торгах в понедельник 0,4%, откатившись до 594,3 пункта. В результате он обновил минимум с 23 декабря прошлого года. Игра на понижение гособлигаций сопровождалась повышенной активностью инвесторов. Объем торгов ОФЗ составил 14,5 млрд руб., в 1,8 раза выше показателя пятницы и второй результат с начала года.

Распродажу гособлигаций вызвала новость о планах Минфина разместить в первом полугодии семь дополнительных выпусков ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с погашением в 2030–2041 годах в объеме до 50 млрд руб. каждый.

Причем первые размещения могут быть проведены на этой неделе. Годом ранее Минфин уже прибегал к подобному шагу, доразмещая ряд выпусков ОФЗ-ПД, однако тогда инвесторам предлагались среднесрочные бумаги с погашением через два-три года. «Регистрация допэмиссии еще по семи выпускам ОФЗ будет способствовать более равномерному распределению предложения новых бумаг на аукционе и нивелированию перекосов в ценообразовании на длинном конце кривой госбумаг»,— поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПС Дмитрий Грицкевич.

Одновременно у инвесторов открылась возможность арбитража — продать бумагу (по которой объявлена допэмиссия) с более низкой доходностью и откупить ее на первичном рынке у Минфина, когда она будет размещаться с дисконтом по цене к вторичному рынку.

«В прошлом году для многих игроков такие операции стали отдельным бизнесом»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко.

Впрочем, с начала года плавно снижаются в цене все выпуски ОФЗ. «Инфляция остается значительно выше целевого уровня ЦБ. Это сдерживает возможность снижения ключевой ставки, что негативно влияет на долгосрочные облигации»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. По словам главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, при ключевой ставке 21% доходность длинных ОФЗ должна быть 19–20% годовых, куда она и будет стремиться.

Виталий Гайдаев