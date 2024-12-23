Рынок скидывает шорты

Российские инвесторы продолжают отыгрывать сохранение ключевой ставки Банком России. Индекс Московской биржи после пятинедельного перерыва закрылся выше уровня 2700 пунктов, а доходности краткосрочных ОФЗ впервые за три месяца опустились ниже 19% годовых. Накануне заседания совета директоров ЦБ участники рынка ожидали подъем ставки до 23% и поэтому активно играли на понижение стоимости рублевых активов. Теперь же они экстренно закрывают короткие позиции (шорты), разгоняя тем самым котировки ценных бумаг.

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Подъем российского фондового рынка, начавшийся в минувшую пятницу (см “Ъ” от 21 декабря), продолжился и в понедельник 23 декабря. В ходе торгов индекс Московской биржи достигал отметки 2738,7 пункта, максимума с 15 ноября. По итогам дня индекс остановился на отметке 2702,48 пункта, что на 2,4% выше закрытия предыдущего дня. За два последних дня индекс MOEX прибавил более 12%. Тем не менее он все еще на 13% ниже значений начала года и на 23% ниже локального максимума, достигнутого в середине мая.

Основная причина подъема осталась прежней — это позитивный настрой инвесторов на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. «Этот шаг частично снял опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которое могло бы снизить привлекательность акций»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Накануне решения регулятора большинство аналитиков и экономистов ожидало повышения ставки до 23%.

Эффект усиливали и технические факторы. Как отмечает управляющий крупным капиталом «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров, из-за доминировавшего в последнее время негативного новостного фона многие инвесторы открывали как «чистые позиции на понижение по российскому рынку акций, так и хеджирующие позиции».

«После того как при консенсусе по ключевой ставке в 23% мы увидели ставку 21%, игрокам на понижение в срочном порядке нужно было свои позиции откупать»,— отмечает господин Петров.

Значительные объемы закрытых коротких позиций отмечались на рынке гособлигаций. Как отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко, в этом году многие банки активно зарабатывали на необеспеченных сделках с ОФЗ. Так же было и в этот раз, но решение регулятора сохранить ставку «спутало карты и вместо снижения котировок облигации начали расти и спекулянтам пришлось экстренно искать бумаги для закрытия коротких позиций». «В отсутствие достаточного предложения облигаций на рынке произошел так называемый шорт-сквиз, когда доступного предложения не хватает для закрытия коротких позиций спекулянтов, что и вызвало такой стремительный взлет котировок»,— отмечает господин Чернышенко.

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В итоге в понедельник темпы роста котировок ОФЗ оказались выше, чем в пятницу. По итогам дня индекс гособлигаций RGBITR вырос почти на 4% и впервые с апреля поднялся выше 600 пунктов. Индекс корпоративных облигаций вырос до двухмесячного максимума в 146,5 пункта. Как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, максимальное снижение доходности (в пределах 220–320 б. п.) произошло по выпускам со сроком обращения до пяти лет. В результате чего их доходности опустились до 16,2–19% годовых. Ставки долгосрочных ОФЗ снизились на 1,3–1,9 п. п., до 14,3–15,4% годовых.

До конца года господин Ермак не исключает сохранения доходностей возле достигнутых значений и коррекции на рынке после новогодних праздников.

Этому будет способствовать не только жесткая ДКП Банка России, но и планы Минфина по заимствованию на 2025 год, которые составляют 4,4 трлн руб., что на 10% выше показателя 2024 года. Важное значение для рынка будет иметь февральский пересмотр прогнозов регулятора по ключевой ставке на 2025 год, который пока составляет 17–20%. «Резкое отклонение от верхней границы в течение первого полугодия 2025 года, как и ее понижение, крайне нежелательны для сохранения доверия к целям регулятора»,— отмечает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Первое снижение ставки в банке ждут во втором квартале будущего года, а концу года не исключают ее возвращения к отметке 16%.

Виталий Гайдаев