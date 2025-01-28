ФНБ откроют новый депозит

Белый дом возвращает возможность размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в банках для финансирования «длинных» инвестиционных проектов. Соответствующие поправки к Бюджетному кодексу были приняты в конце 2024 года. Подготовленный сейчас Минфином проект постановления правительства закрепляет этот действовавший до 2017 года механизм в подзаконных актах. Применить его в первую очередь предполагается при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведомствам предстоит подготовить перечень проектов для обновленного механизма финансирования из ФНБ (на фото слева — министр финансов Антон Силуанов, справа — глава Минэкономики Максим Решетников)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ведомствам предстоит подготовить перечень проектов для обновленного механизма финансирования из ФНБ (на фото слева — министр финансов Антон Силуанов, справа — глава Минэкономики Максим Решетников)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках для поддержки самоокупаемых инфраструктурных проектов. Их перечень, согласно документу, определит правительство. Отмечается, что изменения обеспечат поддержку ключевых отраслей экономики и одновременно увеличат капитал кредитных организаций. Срок размещения накоплений ФНБ не должен превышать 25 лет, а банкам предстоит ежеквартально отчитываться о финансировании проектов.

В Минфине “Ъ” сообщили, что аналогичная норма о субординированных депозитах уже действовала в 2014–2017 годах и подготовленный проект постановления возвращает ее. Правовые основания для этого создали изменения в Бюджетный кодекс, принятые Госдумой в конце 2024 года.

«Такая норма позволит шире задействовать потенциал системообразующих российских банков для финансирования инфраструктурных проектов, в которые инвестируются средства ФНБ»,— отметили в Минфине.

Отметим, что сейчас в ФНБ (на 1 января 2025 года) — 11,88 трлн руб., но две трети этих средств уже вложены в различные проекты. Условно свободными деньгами является лишь ликвидная часть фонда (юани и золото в обезличенной форме) в сумме 3,81 трлн руб., или $37,5 млрд. Из-за изъятия на закрытие дефицита бюджета за 2023 год она сжалась в долларах сразу на 36%, за 2024-й — еще на 33% (конвертированная в рубли сумма составила 1,3 трлн руб.). Маловероятно, что правительство в условиях сохраняющегося дефицита бюджета будет использовать ликвидную часть иначе, чем на его закрытие,— финансирование новых проектов за счет средств ФНБ, видимо, будет происходить за счет новых пополнений фонда.

Что касается ранее открытых в госбанках субординированных депозитов для финансирования крупных проектов, то, согласно отчетности Минфина, в ВЭБ.РФ по состоянию на 1 января было размещено 892,9 млрд руб. (вместе с «обычными» депозитами за счет средств ФНБ, речь в том числе идет о размещении 62 млрд руб. для финансирования создания комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге), на субординированном депозите в Газпромбанке — 38,4 млрд руб. (получены в 2015 году для покупки облигаций госкомпании «Автодор»).

«Есть ряд первоочередных проектов, в частности, в области железнодорожной инфраструктуры, для которых будет использовано финансирование за счет средств на субординированных депозитах,— пояснили “Ъ” в ведомстве.— В условиях ограниченности банковского капитала использование инструмента субординированных депозитов позволит одновременно увеличить капитал банков и активизировать кредитование приоритетных проектов в ключевых отраслях экономики».

Ранее заместитель главы Минфина Алексей Лавров пояснял, что в первую очередь изменения потребовались для финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк «точно получит "суборд"» в 2025 году на эти цели. Строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург — крупнейший концессионный проект в РФ, всего договоры подписаны на привлечение в проект 1,8 трлн руб. ВТБ планирует предоставить более 400 млрд руб. По словам главы Минфина Антона Силуанова, ФНБ профинансирует проект на 300 млрд руб. в 2025 году.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что финансирование отдельных проектов из ФНБ позволяет относительно оперативно направлять средства организациям. При этом бюджетное финансирование требует больших согласований и времени. «Докапитализация из ФНБ использовалась и ранее, влияние на экономику будет зависеть от того, какие проекты будут получать поддержку»,— констатирует эксперт.

Диана Галиева, Вадим Вислогузов