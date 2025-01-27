Шахматиста наказали за письма с кондомом

Международная шахматная федерация (FIDE) завершила разбирательства, связанные с одним из самых громких и странных скандалов, когда-либо происходивших в курируемом ею виде. Апелляционная палата этической комиссии FIDE увеличила первоначальный срок дисквалификации с пяти лет и лишила звания международного мастера латвийца Андрея Стребкова. Он на протяжении нескольких лет преследовал известных шахматисток, в том числе несовершеннолетних, посылая им по почте конверты с порнографией и использованными презервативами. Полицейское расследование вылилось для него лишь в административное наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Стребков

Фото: @OlexandrProhorov Андрей Стребков

Фото: @OlexandrProhorov

Апелляционная палата этической комиссии Международной шахматной федерации объявила вердикт по одному из самых неординарных дел, которые когда-либо рассматривались не только в шахматах, но и в спорте в принципе. Это дело латвийского международного мастера (второе по значимости после гроссмейстерского звание) Андрея Стребкова: его лишили мастерского ранга, а также дисквалифицировали на 12 лет.

Впервые о Стребкове стало известно в 2022 году. Он являлся уже довольно известным в шахматных кругах отправителем специфических писем, которые время от времени получали еще с позапрошлого десятилетия некоторые шахматистки.

Их содержимое практически всегда было одинаковым — сложенная вдвое страница порнографического журнала с использованным презервативом со следами спермы внутри. FIDE не раскрывает имена адресатов этих писем. В документе Апелляционной палаты лишь уточняется, что в деле фигурируют в общей сложности 11 шахматисток. Но фамилии некоторых из них благодаря различным публикациям не являются секретом. Среди получателей писем есть целый ряд топовых игроков — таких как выигрывавшие мировые первенства по рапиду и блицу россиянки Валентина Гунина и Анастасия Боднарук, их соотечественница Алина Бивол, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. В заявлении FIDE приводится возраст спортсменок на тот момент, когда они ознакомились с содержимым конверта. В основном это очень молодые женщины, а в двух случаях речь идет о совсем юных 15-летней и 14-летней девушках.

Андрей Стребков, как правило, отправлял письма на домашние адреса шахматисток или по месту их учебы. Но осенью 2021 года их получили участницы крупного турнира FIDE Grand Swiss, который проходил в Риге, в городе, где проживал международный мастер.

В связи с этим инцидентом расследование провела латвийская полиция. Она установила и подтвердила с помощью анализа собранного биоматериала личность отправителя, но закрыла уголовное дело в его отношении, сочтя, что именно уголовным преступлением его действия не являются. Стребков отделался административным наказанием.

FIDE свое расследование завершила в мае прошлого года. По его итогам Андрея Стребкова, сохранив ему звание, дисквалифицировали на пять лет за нарушение ряда статей дисциплинарного регламента, в которых, например, говорится о «неподобающем» и «социально неприемлемом» поведении.

Интересно, что на это решение поступило сразу две апелляции. Одну подал Андрей Стребков, считавший, что частная переписка не подпадает под юрисдикцию органов FIDE, а также что «негативный психологический эффект» от его писем не доказан. Другую — президент федерации Аркадий Дворкович, наоборот, рассматривавший наказание как недостаточно суровое и указывавший на то, что в реальности «харассмент» со стороны Андрея Стребкова отличался «исключительной жестокостью», и на тот факт, что его жертвами были и несовершеннолетние спортсменки.

В своем вердикте апелляционная палата сослалась на актуальность темы борьбы с «сексуальным абьюзом» в мировом спорте, встав, по сути, на сторону президента FIDE (правда, тот требовал для Стребкова не 12-летнего, а 15-летнего отстранения), и отметила, что пришла к выводу о виновности мастера в «дополнительных нарушениях» — к примеру, «угрозах», касающихся «уязвимых групп» спортсменок. Кроме того, орган подчеркнул, что автор писем «не выражал раскаяния» по поводу своих поступков, как и «эмпатии по отношению к своим жертвам». Лишение же Стребкова мастерского звания палата объяснила еще и тем, что он «использовал» его, «работая тренером и вступая в контракт с сообществом молодых игроков».

Нет ничего странного в том, что Аркадий Дворкович остался удовлетворен исходом разбирательства. В его заявлении решение названо «сильным поведением, свидетельствующим о том, что в шахматах нет места неприемлемому поведению» и что FIDE «привержена защите прав и достоинства всех игроков, в первую очередь женщин и несовершеннолетних».

Алексей Доспехов