«Мы не можем их удержать, потому что им неважны наши ДМС-страховки»

Молодые сотрудники все чаще увольняются, не проработав и года. Повышенную текучку кадров у 25-летних россиян в минувшем году отметили 45% компаний, пишут «Ведомости». Тренд называют джоб-хоппингом по аналогии с бар-хоппингом, это блуждание от одного питейного заведения к другому. По данным опроса консалтинговой компании Kept, в сфере HR такая тенденция лишь нарастает. Наиболее заметна она у начинающих сотрудников и обслуживающего персонала: две трети из них менее чем через 12 месяцев вновь ищут новую работу. Раньше, чем через год, подают заявление об увольнении 38% квалифицированных специалистов и лишь 7% управленцев и топ-менеджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кроме того, аналитики отмечают, что минимум в половине случаев сложности в коммуникации с коллегами 20-25 лет испытывают более взрослые специалисты. Как российский бизнес решает такую проблему? Об этом “Ъ FM” спросил у владельцев компаний.

Владелец и директор клиники «Современная стоматология» Валерия Дмитриева: «В 20-25 лет у нас, как правило, работают ассистентами врача-стоматолога. Люди ищут себя, не всегда они хотят работать полный рабочий день, не всегда они хотят приходить вовремя на работу. Развернуто это поколение в себя, они видят блогеров, которые показывают свою яркую и красивую жизнь. Им кажется, что можно не работать, а получать большие деньги. Я думаю, тенденция будет усиливаться». Владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов: «Все будет по принципу аренды, шеринга. Когда ты четко понимаешь, что можешь выбирать, где жить, как жить, во сколько выходить на работу. Возьмем маркетологов, дизайнеров, менеджеров маркетплейсов, они просто приходят, два месяца работают и идут в следующую компанию. Мы не можем сделать программы, чтобы удержать их, потому что им неважны наши ДМС-страховки». Вице-президент и совладелица компании Twiga Communication Карина Оганджанян: «Специфика молодого поколения в том, что они мыслят так: "А зачем я работаю? А почему я работаю в этой компании, какой смысл? Есть ли какая-то миссия?" Их все это волнует, а людей постарше совсем нет. Это проблема, которая вполне себе вдохновляет, и кажется, что молодые люди, несмотря ни на что, идут с какими-то хорошими ценностями». Владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская: «Просматривая резюме, просто вижу людей, которые на прошлом месте отработали три-четыре месяца, максимум пять-шесть. Вообще, эти люди работают долго, просто открываются новые места, и они бегут туда в надежде, что там будет больше денег. Не тот бизнес, где они ищут ценности».

Аналитики из компании Kept отмечают, что джоб-хоппинг наиболее заметен в производстве потребительских товаров, торговле, IT, банковском секторе и в химической промышленности. Среди причин исследователи называют слишком высокие требования к зарплате при недостаточных знаниях, а также быструю потерю интереса. Такими мотивами руководствуются около 80% меняющих работу. В 56% случаев увольнения связаны с повышенной эмоциональной чувствительностью поколения 25-летних.

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Станислав Крючков