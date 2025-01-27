Главы МИД ЕС договорились смягчить санкции против Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали план постепенного смягчения санкций против Сирии, действовавших последние несколько лет. За частичное снятие ограничений в связи со сменой власти в Арабской Республике выступали в том числе Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, Финляндия.

«Министры иностранных дел ЕС только что согласовали дорожную карту по смягчению санкций ЕС в отношении Сирии»,— написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она подчеркнула, что это решение может быть пересмотрено, если новые сирийские власти предпримут «неправильные шаги».

Как писал Euronews, перед встречей глав МИД ЕС Совет Евросоюза подготовил документ для переговоров по Сирии, в котором предлагалось снять санкции с авиакомпаний, включая Syrian Arab Airlines, чтобы упростить гражданские полеты, а также пересмотреть запрет на экспорт нефтегазовых технологий. Санкции против Башара Асада и его сторонников при этом останутся в силе. Вопрос об исключении пришедшей к власти «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций должен быть решен на уровне Совбеза ООН.

ЕС вводил экономические санкции против Сирии, касающиеся во многом сирийского правительства и военных структур, с 2012 года. Меры предпалагали нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центробанка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий.

О последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Новые власти Сирии ищут ''пятую колонну''»

Лусине Баласян