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Коммерсантъ FM
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Reuters: шесть стран ЕС призвали приостановить санкции против Сирии

Шесть стран—членов Евросоюза — Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, Финляндия — призвали приостановить действие санкции в отношении Сирии в сфере транспорта, энергетики и банковского дела, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 27 января.

В документе, подписанном представителями шести упомянутых стран, говорится, что Евросоюз «должен немедленно начать корректировать санкционный режим». При этом, если ожидания ЕС в части соблюдения прав человека и различных меньшинств новыми властями не оправдаются, ограничения могут быть возобновлены. Ограничительные меры, введенные против Башара Асада и его семьи, останутся в силе в любом случае, подчеркивается в документе.

Снятие санкций объясняется необходимостью облегчить гражданские полеты и другие вопросы, cвязанные с экспортом нефтегазовых технологий и открытия финансовых каналов ЕС и Сирии. Отмена ограничений против пришедшей к власти в Арабской Республике «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) будет обсуждаться на уровне ООН и зависеть от совместной оценки стран ЕС и «развития ситуации на местах».

ЕС вводил экономические санкции против Сирии, касающиеся во многом сирийского правительства и военных структур, с 2012 года. Меры предпалагали нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центрбанка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий.

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».

Лусине Баласян

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