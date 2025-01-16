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Коммерсантъ FM
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Euronews: ЕС обсуждает снятие экономических санкций против Сирии

Совет Евросоюза (ЕС) подготовил документ для переговоров на встрече министров иностранных дел ЕС о снятии санкций с Сирии. Речь идет о снятии ограничений с авиакомпаний, включая Syrian Arab Airlines, чтобы упростить гражданские полеты, а также о пересмотре запрета на экспорт нефтегазовых технологий, пишет Euronews со ссылкой на документ.

В неофициальном документе указано, что также могут быть сняты ограничения на «дорогостоящие коммерческие активы». ЕС обсудит и возобновление банковских и инвестиционных отношений. Санкции против Башара Асада и его сторонников при этом останутся в силе.

Вопрос об исключении пришедшей к власти «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций, указывается в документе, должен быть решен на уровне Совбеза ООН. Организация внесла группировку в список из-за имевшихся у нее несколько лет назад связей с «Аль-Каидой» (признана в РФ террористической и запрещена).

ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) стало центральной силой в антиправительственной коалиции, по итогам наступления которой Башар Асад покинул пост президента. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал пересмотреть статус формирования в нынешних условиях. Перед заседанием глав МИД ЕС 27 января шесть европейских стран призвали приостановить санкции против Сирии.

О последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Новые власти Сирии ищут ''пятую колонну''»

Лусине Баласян

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