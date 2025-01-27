Главы Fuji Media и Fuji TV ушли в отставку из-за секс-скандала с ведущим

Сегодня, 27 января, японская медиакорпорация Fuji Media объявила, что ее генеральный директор Сюдзи Кано и глава телевизионного подразделения Fuji TV Коити Минато уходят в отставку с сегодняшнего дня. Их отставки связаны со скандалом из-за приставаний телеведущего Fuji TV Масахиро Накаи к одной из сотрудниц телеканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сюдзи Кано и Коити Минато

Фото: Issei Kato / Reuters Сюдзи Кано и Коити Минато

Фото: Issei Kato / Reuters

Масахиро Накаи, бывший участник популярной j-pop группы SMAP, сотрудничал не только с Fuji TV, но и со многими другими японскими телеканалами. Сам случай харассмента произошел еще в июне 2023 года, однако газеты сообщили об этом только в декабре прошлого года. Имя пострадавшей и детали произошедшего не раскрывались, но известно, что позднее Масахиро Накаи выплатил женщине ¥90 млн ($577 тыс.) в рамках внесудебного соглашения за действия сексуального характера, совершенные без обоюдного согласия.

На прошлой неделе многие крупные японские рекламодатели, в том числе автоконцерны Nissan и Toyota, оператор супермаркетов 7-Eleven, производитель косметики Kao, страховые компании Nippon Life Insurance и Meiji Yasuda Life Insurance, стали отзывать свою рекламу с телеканала. Руководство Fuji TV принесло извинения и заявило о создании специальной независимой комиссии для расследования инцидента.

Яна Рождественская