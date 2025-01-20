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Коммерсантъ FM
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Рекламодатели уходят с Fuji TV из-за секс-скандала с ведущим

Крупные японские компании отзывают свою рекламу с Fuji TV из-за домогательств звездного ведущего к одной из сотрудниц телеканала, сообщает Kyodo. В числе ушедших рекламодателей оказались автоконцерны Nissan и Toyota, оператор супермаркетов 7-Eleven, производитель косметики Kao, а также страховые компании Nippon Life Insurance и Meiji Yasuda Life Insurance.

Секс-скандал разразился еще в декабре, когда местный таблоид сообщил, что телеведущий Масахиро Накаи, бывший участник популярной j-pop группы SMAP, приставал к одной из сотрудниц телеканала. В минувшую пятницу, 17 января, телекомпания заявила, что расследованием инцидента займется специальная независимая комиссия, а президент Fuji TV Коити Минато принес публичные извинения за то, что телеканал не отреагировал на обвинения раньше.

Сам инцидент произошел еще в июне 2023 года во время встречи, на которой должны были быть несколько сотрудников телеканала. Однако в итоге на встречу пришли только Накаи и сотрудница, чье имя не раскрывается. Детали произошедшего также не раскрываются, но позднее Накаи выплатил пострадавшей 90 млн иен ($577 тыс.) в рамках внесудебного соглашения за действия сексуального характера, совершенные без обоюдного согласия.

Кирилл Сарханянц

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