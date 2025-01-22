Трамп взялся за развитие интеллекта

Дональд Трамп объявил о мегапроекте по искусственному интеллекту. Для развития инфраструктуры выделят полтриллиона долларов. Компании OpenAI, Oracle и японский SoftBank запускают проект Stargate. Он займется разработкой суперкомпьютера и строительством сверхмощных дата-центров. Участники готовы предоставить $100 млрд уже сейчас, остальная сумма будет инвестирована в течение четырех лет. Во вторник, 21 января, новую корпорацию презентовали на пресс-конференции в Белом доме. Кроме Трампа там выступили и главы компаний-участников. Чего ждут от проекта и как он будет устроен, расскажет Стаc Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Предполагаются мощные вливания в инфраструктуру: Трамп назвал проект монументом эпохи. Старт ему дают в тот момент, когда бигтех испытывает потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта, и нужно найти необходимую для расширения электроэнергию. Помимо всего, будет создано более 100 тыс. рабочих мест в США. Амбиции генерального директор OpenAI Сэма Альтмана по созданию суперинтеллекта дают основания думать, что при технической и финансовой поддержке Stargate принесет большие результаты, считает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Все, что они делают, имеет цель извлечь из этого выгоду.

Сэм Альтман, основатель компании OpenAI, говорил о критериях, которые они определили. Они звучат так: суперинтеллект будет достижим тогда, когда сможет заработать для них $100 млрд.

Он уверен, что в 2025 году OpenAI может разработать суперинтеллект. Они видят это уже не на горизонте, а в каком-то ближайшем будущем. Уверен, то государство, которое будет управлять искусственным интеллектом на чрезвычайно высоких уровнях понимания, восприятия, работы с различными данными, будет абсолютным лидером во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая национальной безопасностью».

Stargate будет строить физическую базу для AI, включая «колоссальные дата-центры». Строительные работы уже начались в Техасе. Подобные объекты в штате имеет Илон Маск, и эксперты указывают на возможную связь самого богатого человека мира с суперпроектом. Вызывает вопросы и состав участников проекта, отмечает сооснователь AiAcademy Александр Горный: «OpenAI — лидер по развитию искусственного интеллекта, понятно, что компания должна была участвовать.

Очень неожиданный участник — SoftBank, у которого достаточно плохая репутация как у инвестора. Там первыми придумали, что можно в стартапы инвестировать миллиардами, а не сотнями миллионов долларов, как это было раньше. На протяжении 2018-2020 годов это был самый активный, самый щедрый инвестор поздних стадий. И большая часть сделок была неудачной, например, WeWork. По сумме инвестиций Softbank был в минусах, и это не слухи, это финансовая отчетность».

Глава Oracle Ларри Эллисон на презентации в Белом доме указал на медицинские инновации, которые обещает развитие ИИ и близкую перспективу сверхраннего обнаружения рака. Объявление о вложениях последовало через день после того, как Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена о мерах контроля над разработкой сверхмощных моделей ИИ. Партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова считает это скорее декларативным шагом: «В Америке нет федерального регулирования искусственного интеллекта. Белый дом издает общий приказ, мол, давайте мы, когда будем интегрировать систему искусственного интеллекта, будем помнить о безопасности и оценивать систему рисков.

Есть законодательство штатов. Если мы с вами посмотрим законодательство Калифорнии, увидим, что в Калифорнии одна из самых вообще жестких юрисдикций по этой части. Очевидно, администрация Трампа хочет показать иное видение, отличающееся от демократов с точки зрения регулирования экономики Америки. Посыл партнерам такой: "Вот видите, уже первый шаг я сделал. Регулирование ослабил, давайте запускать проекты"».

Объявление об инвестициях в $500 млрд подстегнуло акции Oracle. На открытии торгов во Франкфурте бумаги компании выросли на 9%.

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Станислав Крючков, Илья Сизов