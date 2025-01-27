Рябков: Россия ждет ответа от США по поводу назначения нового посла в Вашингтоне

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия ждет выдачи агремана на назначение нового посла в США. Министерство призывает американскую сторону скорее озаботиться этим вопросом, заявил он.

«Нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами — это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной»,— сказал журналистам господин Рябков (цитата по ТАСС).

5 октября 2024 года посольство России в Вашингтоне сообщило об окончании работы посла РФ в США Анатолия Антонова. 11 декабря господин Рябков рассказал о том, что Россия отправила запрос на агреман. Как замглавы заявлял ранее, на роль посла рассматривается только одна кандидатура. Кто именно займет эту должность, МИД не сообщал. По информации «Ъ», наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».