Fan ID дошел до Совета Европы

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) намерена убедить Совет Европы в необходимости более энергичной борьбы с жестокостью и насилием на футбольных матчах, масштаб которых «радикально вырос» в последние годы. Для решения проблемы профсоюз предлагает ряд мер, включающий и «персонализированные билеты», то есть, по сути, повсеместное внедрение системы Fan ID, уже использующейся в России и вызвавшей острую критику со стороны болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала перечень «предварительных трендов», касающихся вопросов обеспечения безопасности игроков. Структура уже представила их в Совете Европы с целью скорректировать, а главное, усилить контроль за выполнением положений так называемой Конвенции Сен-Дени по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей (.pdf), принятой в 2016 году. Этим документом предусматриваются предупредительные меры и санкции за акты насилия и хулиганского поведения во время соревнований вроде запретов для стадионов и стран их проводить и ограничений на выезд для нарушителей.

В FIFPro считают, что положения конвенции нужно скорректировать, а главное, нужно более тщательно следить за их выполнением. Причиной, как сформулировал президент европейского отделения профсоюза Давид Террье, стал тот факт, что «после пандемии коронавируса мы увидели радикальный рост жестокости и насилия в отношении игроков на их рабочих местах — на поле, на стадионе, в раздевалке, в автобусе по пути на матч, на тренировочной площадке и даже онлайн». Конкретных примеров господин Террье не привел, но на самом деле их действительно довольно много.

В этом году новости об оскорблениях футболистов с трибун или поступающих им по электронной почте угрозах остаются вполне привычным явлением.

Есть и очень громкие случаи. В мае расистские выкрики фанатов «Валенсии» привели к нервному срыву у знаменитого форварда «Реала» Винисиуса. А свое заявление FIFPro проиллюстрировала фото совсем свежего ЧП. В минувший уикенд матч чемпионата Греции, в котором «Олимпиакос» принимал «Панатинаикос», был остановлен в начале второго тайма из-за брошенной с трибун петарды. Из-за взрыва защитник гостей Хуанкар получил сотрясение мозга и пережил частичную потерю слуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сентябрьский матч Албания—Польша в рамках отборочного турнира Евро-2024

Фото: Florion Goga / Reuters Сентябрьский матч Албания—Польша в рамках отборочного турнира Евро-2024

Фото: Florion Goga / Reuters

«Предварительные тренды» FIFPro, по существу, представляют собой предложения, основанные на итогах опроса национальных профсоюзов. 95% из них считают насилие и абьюз серьезной проблемой, почти столько же уверены, что они оказывают существенное влияние на выступление футболистов.

Наиболее предсказуемой в этом списке выглядит инициатива о более активном использовании современных технологий ради отслеживания и пресечения опасного поведения болельщиков.

Но любопытно, что, констатируя необходимость применения сканеров на входе на стадион, а также технологию «распознавания лиц», профсоюз указывает на целесообразность «персонализированных билетов». В этом пункте он фактически ссылается на специфический опыт России — внедренную в полном масштабе в Российской премьер-лиге в прошлом сезоне систему Fan ID, регистрирующую каждого обладателя билета на футбол. Она вызвала взрыв недовольства в среде отечественных фанатов и вылилась в кардинальное снижение посещаемости матчей. В этом чемпионате, даже чуть-чуть улучшившись по сравнению с предыдущим, она все равно составляет около 11 тыс. человек в среднем на игре, что в полтора раза меньше предпандемийного показателя.

Алексей Доспехов