В Тель-Авиве возобновились слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Тель-Авива, где сегодня, 27 января, возобновились слушания по трем делам: о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, передает Channel 12. Обвинения предъявлены премьеру с 2019 года, а рассматриваются в суде с 10 декабря 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху в зале суда

Фото: Yedioth Ahronoth / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху в зале суда

Фото: Yedioth Ahronoth / Pool / Reuters

Судебные слушания, в ходе которых Биньямин Нетаньяху должен дать показания, начались после месячного перерыва. Адвокаты попросили о переносе, потому что в конце декабря израильский премьер перенес операцию по удалению предстательной железы. Перед началом слушаний адвокаты просили проводить по одному заседанию в неделю вместо трех, но суд отказал.

Первое обвинение, предъявленное Биньямину Нетаньяху, связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, господин Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчана и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство. Все обвинения премьер отрицает.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Трудный и грустный день».

Лусине Баласян