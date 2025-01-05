Ynet: суд в Тель-Авиве перенес на две недели слушания с участием Нетаньяху

Судебная коллегия удовлетворила прошение адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушания, на которых он дает показания по трем делам о злоупотреблениях, пишет портал Ynet. Слушания с участием премьера отложили на две недели, уточняет портал.

По информации Ynet, адвокаты израильского премьера подали запрос о переносе слушаний в связи с рекомендацией врачей после выписки господина Нетаньяху из больницы. В конце декабря он перенес операцию по удалению простаты. Полномочия премьер-министра на время операции исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.

Обвинения Биньямину Нетаньяху были предъявлены в 2019 году. Первое связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, Нетаньяху также получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчана и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трудный и грустный день».