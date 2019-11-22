Впервые в истории Израиля действующему премьер-министру предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Со своей стороны Биньямин Нетаньяху назвал это попыткой государственного переворота. Как подчеркнул юридический советник правительства Авихай Мандельблит, господин Нетаньяху считается невиновным до решения суда, однако среди оппозиции уже звучат требования о немедленной отставке премьера. Все это происходит на фоне перспективы третьих за год парламентских выборов. Политические силы Израиля никак не могут договориться о формировании нового правительства.

«Это трудный и грустный день. Я принял решение с тяжелым сердцем»,— с таких слов начал свое выступление Авихай Мандельблит, в котором объявил о решении предъявить официальные обвинения против Биньямина Нетаньяху по всем трем судебным делам, где упоминалось его имя.

Самые серьезные обвинения — во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием — предъявлены господину Нетаньяху по «делу 4000».

Оно касается предоставления финансовых льгот телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности правительства информационным порталом Walla!, который принадлежит коммуникационному гиганту.

В «деле 2000», где шла речь о попытках премьера договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов Yediot Ahronot о лояльном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности их основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты Israel ha-Yom, главу правительства решено привлечь к ответственности за мошенничество и злоупотребление общественным доверием. По словам юридического советника, «Нетаньяху дал понять, что дача взятки главе правительства возможна и с ним можно договориться». Аналогичные обвинения выдвинуты и по «делу 1000». Оно касается подозрений в получении премьер-министром дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов на общую сумму $300 тыс.

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит Фото: Ammar Awad, Reuters

Авихай Мандельблит подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом. Со своей стороны премьер-министр обвинил полицию и прокуратуру в попытке государственного переворота. По его словам, они не просто сшили против него дело, а «сшили целый костюм».

В Израиле министр, которому предъявлены обвинения, должен покинуть свою должность. Однако глава правительства может остаться на своем посту до решения суда. Примечательно, что помимо руководства кабинетом министров, Биньямин Нетаньяху возглавляет еще четыре министерства: здравоохранения; по делам диаспоры; труда, социального обеспечения и социальных служб; сельского хозяйства и деревенского развития. Буквально на днях он отказался от поста министра обороны. Теперь господину Нетаньяху придется сложить все полномочия, кроме премьерских. И это одна из причин, почему он любой ценой хотел удержаться на посту главы правительства до предъявления ему официальных обвинений.

Еще одна особенность израильского законодательства — у премьер-министра есть 30 дней, чтобы обратиться в организационную комиссию Кнессета с просьбой об иммунитете. Однако такой комиссии нет с апреля. Напомним, что в этом году в Израиле уже дважды проводились выборы в Кнессет — в апреле и сентябре. По их итогам ни одна из политических сил не смогла получить парламентского большинства (61 из 120 мандатов) и соответственно сформировать правительство. Из-за политического коллапса в полную силу не заработала и большая часть комиссий в Кнессете.

Без решения комиссии не будет и суда, а комиссии не будет до тех пор, пока не появится определенность с правительством.

В четверг право попробовать сформировать правительство получил любой из депутатов Кнессета. Это произошло после того, как Биньямин Нетаньяху и его политический оппонент, глава центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц за два месяца после последних выборов не смогли объединить вокруг себя достаточное число депутатов. Если в ближайшие три недели договоренности о правительстве не будет, Израиль пойдет на третьи выборы. Еще накануне Биньямин Нетаньяху обещал, что добьется формирования правительства национального единства, однако теперь это практически невозможно. «Кахоль-Лаван» не раз подчеркивал, что не будет сидеть в одном правительстве с премьером, которого обвиняют в коррупции. Поэтому теперь Биньямину Нетаньяху может быть выгодно протянуть время до новых выборов, при этом оставаясь на посту премьера. Пока же господин Нетяньяху заверил своих сторонников, что «не позволит победить клевете» и продолжит руководить государством.

Однако в оппозиции уже звучат голоса об отставке Биньямина Нетаньяху. «В Израиле нет государственного переворота. Напротив, есть стремление цепляться за власть»,— написал в своем Twitter Бени Ганц сразу после выступления премьер-министра. По словам лидера «Кахоль-Лаван», господин Нетаньяху должен оставить свой пост и сосредоточиться на решении юридических проблем. Одновременно лидер левой партии «Авода» Амир Перец уже объявил о намерении обратиться в Высший суд справедливости с требованием принять решение о невозможности нахождения Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра. Такого в истории Израиля еще не было.

Есть и еще один вариант. Израильские эксперты не исключают, что внутри возглавляемой Биньямином Нетаньяху партии «Ликуд» может начаться борьба за власть. Если «Ликуд» пойдет на праймериз и в партии сменится лидер, будет больше шансов договориться о правительстве национального единства.

Марианна Беленькая