Краснодарская судья задержалась в Баку

Как стало известно «Ъ», власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о задержании в Баку скандально известной экс-судьи из Краснодара Елены Хахалевой. Она была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. Причастность к махинациям Елена Хахалева, прославившаяся «золотой» свадьбой дочери, отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Хахалева настаивает, что ее уголовное преследование в России является политическим

Фото: из личного архива Елены Хахалевой Елена Хахалева настаивает, что ее уголовное преследование в России является политическим

Фото: из личного архива Елены Хахалевой

Источники в правоохранительных органах сообщили «Ъ», что НЦБ Интерпола в России и Генпрокуратура получили документы из Баку, в которых сообщается о задержании экс-судьи Елены Хахалевой. Поскольку та объявлена Россией в международный розыск, инициаторам этого было предложено подтвердить свое желание получить бывшего судью и направить соответствующий запрос об экстрадиции Елены Хахалевой.

Документ, который должен быть написан на азербайджанском и английском языках, вскоре будет отправлен в Генпрокуратуру Азербайджана. Однако решение об экстрадиции или отказе в ней, очевидно, будут принимать суды, а затем и власти республики.

Сама Елена Хахалева от добровольного возвращения на родину отказалась, настаивая, что ее уголовное преследование в России являлось политическим.

Кроме того, она указывает на ряд тяжелых заболеваний, которые лечила, находясь сначала в Грузии, а потом и Азербайджане.

По некоторым данным, по той же причине она собиралась отправиться из бакинского международного аэропорта в Дубай, однако при прохождении паспортного контроля оказалось, что она находится в розыске.

По данным «Ъ», Главным следственным управлением СКР Елена Хахалева заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и 292 («Мошенничество» и «Служебный подлог») УК РФ.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России, удовлетворив представление председателя СКР Александра Бастрыкина, санкционировала ее уголовное преследование. Заочно, для организации международного розыска, Елену Хахалеву арестовали только в 2022 году, когда она уже уехала из страны.

По данным следствия и ВККС, в период с 2016 по 2019 год судья Хахалева отсутствовала на службе без уважительной причины 128 дней. Между тем все эти дни отмечались в табеле учета как рабочее время, судье начислялась заработная плата.

Сама Елена Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после появления серии скандальных публикаций о ней самой, ее близких и других краснодарских судьях.

Судья краевого суда Хахалева получила известность в 2017 году после роскошной свадьбы ее дочери, где выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Затем в СМИ появились данные о сомнительности диплома юридического факультета Тбилисского университета, который Елена Хахалева предъявляла при получении статуса судьи в 2000 году. Проверки краевого совета судей не выявили нарушений, однако в 2019 году после ухода с должности председателя краевого суда Александра Чернова Елена Хахалева была выведена из президиума крайсуда, лишилась поста председателя административной коллегии, а потом и судейской мантии. Сейчас Генпрокуратура добивается конфискации через суд активов Александра Чернова и Елены Хахалевой, которая приходится ему родственницей.

Николай Сергеев